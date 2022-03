Forældrene sagde farvel som de sidste

Lidt efter klokken 13.30 blev en hvid kiste med Mia Skadhauge Stevn båret ud af Budolfi Kirke, domkirken i Aalborg. Den dræbte kvindes forældre og kæreste var blandt kistebærerne.

Pladsen foran kirken var fyldt med mennesker med blikket rettet mod den hvide rustvogn.

Blomster og tegninger blev lagt på kisten, inden den blev skubbet helt ind bag bilen.

Som de sidste sagde forældrene farvel til deres datter, inden rustvognen trillede ud fra pladsen.

Foto: Claus Bonnerup

Domkirken har fredag eftermiddag dannet ramme om bisættelsen af den 22-årige sygeplejerskestuderende.

Under en klar, blå og skyfri himmel begyndte der allerede i god tid før bisættelsen klokken 13 at dukke familie, venner og bekendte op, som ønskede at sige det sidste farvel til Mia.

Politiet er også til stede i området. Vicepolitiinspektør Niels Kronborg, Nordjyllands Politi siger til Ekstra Bladet:

- Vi har en forventning om, at der kommer mange mennesker. Ud over familie og venner kan der også møde folk op, som gerne vil vise deres sympati med familien. Så vi er der i forhold til, hvis der opstår nogle trafikale udfordringer.

To flag foran kirken var på halv, indtil bisættelsen var slut.

Den 22-årige sygeplejerskestuderende, som oprindelig er fra Hvalpsund, men boede og studerede i Aalborg, blev dræbt efter en bytur i Aalborgs festgade, Jomfru Ane Gade.

Mia Skadhauge Stevn blev sidst set i live, da hun søndag 6. februar klokken 06.09 steg ind i en sort Golf TDI ved busstoppestedet ud for Netto på Vesterbro i det centrale Aalborg.

Personbilen tilhører en 36-årig mand fra Flauenskjold.

Den 36-årige elektriker er sigtet for sammen med en jævnaldrende kammerat at have begået drabet.

De to mænd blev torsdag 10. februar fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg.

Senere samme dag blev der i Dronninglund Storskov fundet ligdele, som viste sig at være fra Mia Skadhauge Stevn.

Den sigtede mand fra Flauenskjold har siddet varetægtsfængslet siden grundlovsforhøret, mens både byretten og landsretten har afgjort, at der ikke er tilstrækkeligt, som peger på hans kammerats meddelagtighed til drab, hvorfor han blev løsladt.

Sigtelsen er dog opretholdt mod ham.

Begge de 36-årige mænd nægter sig skyldig i manddrab.

Mias forældre indrykkede i mandags en dødsannonce, hvor de blandt andet skrev 'vi elsker dig og savner dig'.

Mia Skadhauge Stevns forsvinden optog det meste af Danmark og nyheden om hendes brutale død berørte utallige.

Efter kirkeklokkerne ringede ind klokken 13, stod der stadig flere mennesker spredt på pladsen foran. Dem, Ekstra Bladet, har talt med, kendte ikke den 22-årige kvinde, men alligevel har de følt behov for at møde op og vise deres respekt for den dræbte kvinde.

- VI kender ikke Mia, men det er gået ind under huden på os alle heroppe i Aalborg. Nu har vi selv små børn og tanken om, at de en dag skal gå i byen, er da ikke rar, siger et ungt par.

En ældre dame på 82 år fortæller, at hendes barnebarn har gået i skole med Mia Skadhauge Stevn:

- Hun (barnebarnet, red.) deltager i begravelsen. jeg sidder herude, fordi jeg synes, det er så tragisk.

Klokken 13.35 blev kirkens døre åbnet, og flagene igen sat på hel. Den hvide kiste med Mia Skadhauge Stevn blev båret ud med det store følge bag sig.