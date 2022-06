Forældrepar afviser seksuelt misbrug i årevis: Modbydeligt

Nej. Aldrig.

Svarene på anklagerens spørgsmål om seksuelt misbrug af to børn falder prompte fra et forældrepar i retssal 41 i Københavns Byret.

Fredag er børnenes 48-årige mor blevet afhørt i sagen, hvor hun sammen med sin mand er tiltalt for at have begået seksuelle overgreb på to af parrets børn over en årrække.

- Mine seksuelle behov bliver dækket af voksne. Kun. Børn skal ikke være en del af det, siger hun på fungerende specialanklager Anders Larssons spørgsmål.

To dage tidligere var det den 54-årige far til børnene, der sad i vidneskranken.

- Aldrig. Det er da noget af det mest modbydelige, man kan udsætte et barn for, sagde han.

Parret er tiltalt for at have udsat fire børn for en lang række overgreb både fysisk, psykisk og seksuelt fra januar 2010 og ni år frem.

Det skete ifølge anklagen i et uhumsk, beskidt og rodet hjem, hvor en søn og en datter blev udsat for voldtægt af både deres mor og far i årevis.

Blandt andet fik parrets ene søn kønssygdommen gonorré i svælget efter et af overgrebene, lyder det.

Den dengang 8-årige søn blev testet positiv for sygdommen efter at være blevet tvangsfjernet fra hjemmet nogle måneder tidligere.

Begge forældre blev efterfølgende undersøgt for kønssygdommen, men ingen af dem blev testet positiv for gonorré.

De afviser også, at de skulle have smittet deres søn og siger begge, at de ikke aner, hvem sønnen kunne være blevet smittet af.

- Det er frygteligt. Jeg ved ikke, hvem det skulle være. Hvis jeg havde vist det, havde jeg jo sagt det, siger kvinden fredag.

Hun er tydeligt påvirket af sagen og bryder på et tidspunkt sammen, da afhøringen handler om, hvornår hun sidst har set sine børn.

I alt fire børn boede i hjemmet på Amager. Tre af dem har samme mor og far, mens en storebror er kvindens søn fra et tidligere forhold.

De tre yngste børn blev anbragt i hver sin plejefamilie i december 2018. Det var Tårnby Kommunes afgørelse efter et årelangt forløb med familien.

Politiet blev involveret nogle måneder senere, da den 8-årige dreng var på ferie med sin plejefamilie og begyndte at fortælle om oplevelser fra sin tid hjemme hos forældrene.

Retten har nedlagt et såkaldt referatforbud for den del af sagen, der handler om, hvad børnene har forklaret både på video og til for eksempel plejeforældre i løbet af efterforskningen.

Derfor er det ikke muligt at gå mere detaljeret ind i, hvad drengen fortalte.

Dog var beskrivelserne så bekymrende, at kommunen meldte sagen til politiet. Forældrene blev anholdt i april 2019, og nu er sagen kommet for retten.

Forældrene nægter sig skyldige i alle anklager. Der ventes at falde dom i sagen til december.