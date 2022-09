Forældrepar dømt: Forsøgte at tvangsgifte datter

En 49-årig mand er blevet idømt 1 år 6 måneders fængsel for forsøg på at tvangsgifte sin 17-årige datter til udlandet

En 49-årig mand er blevet idømt 1 år og 6 måneders fængsel, mens en 45-årig kvinde har modtaget en ambulant behandlingsdom for forsøg på at tvangsgifte deres 17-årige datter i udlandet.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Politiet skriver, at pigens forældre ligeledes er blevet dømt for at have frihedsberøvet datteren i cirka en måned i forbindelse med at få gennemført det planlagte ægteskab i udlandet.

De dømte forældre har siddet varetægtsfængslet i forbindelse med efterforskning af sagen, og efter dommen var afsagt blev de begge løsladt af Retten.

Den 49-årige mand har udbedt sig betænkningstid med hensyn til, om han vil anke dommen. Den 45-årige kvinde modtog dommen.

