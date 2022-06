Forældrepar dømt i uhyggelig sag

Et forældrepar og en ven til parret er fredag blevet idømt fængselsstraf for henholdsvis mishandling og voldtægt

Sidste år åbnede en nu 16-årig pige op om, hvad hun gennem syv år havde gennemlevet i sine forældres hjem, før hun blev anbragt i plejefamilie.

Det har fredag ført til domfældelse i Retten i Randers, hvor pigens forældre, en 46-årig kvinde og en 41-årig mand, og en af parrets venner alle blev idømt fængselsstraf.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Forældrene er blevet dømt for ugentligt at have udsat pigen og hendes nu 11-årige lillebror for vold over en periode på syv år. De er hver blevet idømt otte måneders fængsel, hvoraf fem af månederne er betingede.

Slået med flad hånd og genstande

Børnene, der i dag er 11 og 16 år, blev ifølge dommen slået med flad hånd og genstande. Derudover blev pigen udsat for voldtægt af forældreparrets 45-årige ven, der truede med at slå forældrene ihjel, hvis pigen sagde noget til nogen.

Den 45-årige nægtede sig skyldig i tiltalen. Forældrene erkendte, at de i enkelte tilfælde havde slået børnene, men de nægtede at det var sket i det omfang, som tiltalen lød på.

Vennen er blevet idømt tre år og ni måneders fængsel for voldtægt af datteren og blev desuden pålagt at betale datteren 100.000 kroner i erstatning.

'Retten vurderede, ligesom anklagemyndigheden, at specielt pigen afgav en god og troværdig forklaring om, hvad hun og lillebroderen havde været udsat for gennem deres barndom, og at der var tale om mishandling. Samtidigt var retten enig med anklagemyndigheden i, at pigen var udsat for voldtægt, ' udtaler specialanklager Jesper Rubow, der kalder sagen for meget tragisk, i pressemeddelelsen.

Den 45-årige ven ankede dommen på stedet, imens forældrene udbad sig betænkningstid i forhold til anke.