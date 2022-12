Forberedelse af terror udløser 16 års fængsel

35-årige Ali Al Masry er tirsdag i Retten i Holbæk idømt 16 års fængsel for at besidde våben og ville fremstille bombe til terror samt for at yde støtte til sin svoger hos Islamisk Stat.

- Jeg kan sige, at der var ni stemmer for at straffe med fængsel i 16 år og tre stemmer for at idømme fængsel på livstid, fortalte retsformand Peder Johannes Christensen.

Al Masrys hustru og hans bror straffes med henholdsvis ni og seks måneders fængsel. De er nemlig fundet skyldige i at have bistået Al Masry i at yde støtte til hustruens bror.

For hustruens vedkommende drejer det sig om en overførsel af et beløb svarende til cirka 4500 kroner. For brorens vedkommende lidt mere. Hustruen er også dømt for at have hjulpet sin bror med at oprette en WhatsApp-konto.

Al Masry har nu to uger til at beslutte, om han vil anke dommen til Østre Landsret.