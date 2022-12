Forbrydere efterlyst: Men hvad med mig?

En mand fra Georgia, USA følte sig i den grad overset, da den lokale sherif i Rockdale County offentliggjorde en liste over de 10 mest efterlyste forbrydere i politidistriktet.

Mændene på listen var på fri fod og mistænkt for drab, væbnede røverier og vold.

Da forbryderlisten blev offentliggjort i sidste uge følte en lokal borger, Christopher Spaulding, sig nødsaget til at gå til bekendelse.

Under eget navn i kommentarsporet, skrev han:

- Hvad med mig?.

Fra Rockdales sherif-kontor var man hurtige til at tjekke borgeren ud. Og i kommentarsporet skrev man:

- Det er rigtigt, der er to arrestordrer. Vi er på vej.

Begivenheden er beskrevet af talrige amerikanske medier, heriblandt tv-stationen ABC7.

Christopher Spaulding blev hentet ind på stationen og fik taget et billede, og sheriffens kontor udtrykte efterfølgende på Facebook, at de værdsatte hans egen hjælp og også takkede den politienhed, som rykker ud og indfanger efterlyste personer, for deres hurtige indsats.

Ikke alle er på listen

Den 40-årige mand var efterlyst internt af politiet for to lovovertrædelser, han havde begået under sin prøveløsladelse.

Sheriffens kontor understregede dog også, at offentliggørelsen af op til 10 af de mest efterlyste kriminelle i Georgia er sammensat ud fra forbrydelsernes alvor, og at man altså godt kan være efterlyst for forseelser, uden at man er med på den liste.

Christopher Spauldings optræden i rampelyset har medført mange kommentarer med grine-smileys på Facebooksiden fra Rockdales sherifkontor.

En person skrev for eksempel og bad til, at Spaulding ville blive løsladt inden Georgia Bulldogs mesterskabskamp lørdag, da han efter tøjet at dømme tydeligvis var en stor fan.