Forbund: Betjente får svært ved at indfri ny politigaranti

Politiet får svært ved at leve op til en ny politigaranti.

Det siger formand for Politiforbundet Heino Kegel. Han mener, det vil kræve langt flere betjente end i dag.

Reformen, som træder i kraft mandag, skal blandt andet sikre, at borgere, der har haft indbrud i hjemmet, inden for 24 timer får besøg af politiet.

- Vi er kun de betjente, vi er, og jeg tror ikke, at garantien kommer til at ændre det helt store. Man skal passe på med at stille garantier - det her er ren symbolpolitik, siger Heino Kegel.

Bag den nye garanti står et bredt politisk flertal i Folketinget, som i 2019 som del af en ny aftale for politiet besluttede at indføre garantien.

Må udsætte opgaver

Ud over hjælp inden for 24 timer ved indbrud skal garantien blandt andet sikre, at politiet rykker ud med det samme til borgere udsat for vold og voldtægt.

Den samme garanti skal borgere have, der opdager salg af narkotika ved skoler.

Men når der gives garanti på den type forbrydelser, kan det medføre, at politiet må udsætte andre opgaver, mener Heino Kegel.

- Så er der ikke samme ressourcer til eksempelvis husspektakler, færdselsuheld og psykisk syge borgere, siger han.

I øjeblikket råder landets politikredse over cirka 10.500 betjente. Inden udgangen af 2022 tilføres yderligere 300.

Langt fra

Men skal garantien realiseres, vil det kræve i alt cirka 15.000 betjente, siger Heino Kegel.

- Så ville tingene begynde at hænge sammen. Men vi er jo langt derfra, siger han.

I en pressemeddelelse fra Justitsministeriet siger justitsminister Nick Hækkerup (S), at en hurtig indsats er afgørende for, at politiet kan hjælpe med at genoprette trygheden og efterforske forbrydelsen.

- Derfor indfører vi nu en garanti for, at politiet rykker ud så hurtigt som muligt, siger Nick Hækkerup.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvorvidt der kommer til at være behov for at rekruttere flere politibetjente for at opretholde aftalen.