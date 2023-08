Forfærdelig ulykke: Mange dræbt i brokollaps

En frygtelig tragedie har ramt delstaten Mizoram i Indien.

I byen Sairang er en jernbanebro kollapset, og ulykken har kostet mindst 26 mennesker livet, mens to personer er tilskadekomne.

Det skriver The Guardian.

Foto: Ritzau Scanpix

Leder efter lig

Broen var under opførelse, og de dræbte arbejdede med byggeriet af broen.

Der var 28 ansatte til stede, da ulykken skete.

'Redningsarbejdere har indtil videre været i stand til at finde 13 lig. Der arbejdes videre med at finde de resterende lig,' udtaler en talsperson fra politiet.

Undersøger ulykken

Jernbaneselskabet oplyser, at der er blevet nedsat en komité, som skal undersøge ulykken.

På selskabets hjemmeside lyder det, at den nye jernbanelinje, som broen var en del af, skulle forbinde delstaten Mizoram til resten af Indien, og øge 'turisme og socioøkonomisk udvikling'.

Indiens premierminister, Narendra Modi, siger, at man giver 'al mulig hjælp' til de, som er blevet berørt af ulykken.

Foto: Ritzau Scanpix

Voldsom togulykke

I begyndelsen af juni ramte en anden tragedie Indien, da et passagertog ramte et stillestående fragttog, kørte af skinnerne og ramte et andet passagertog, der var på vej fra den modsatte retning.

288 mennesker mistede livet, og tusind blev såret. Det var den mest dødelige togulykke i Indien i årtier.