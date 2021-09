Forfatter i sag om eks-drabschefs bog: - Pokkers bittert

Tidligere drabschef Jens Møller er tiltalt for brud på tavshedspligt i forbindelse med bog, men medforfatter Stine Bolther tog ansvar for flere af sagens centrale citater

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Retssagen mod tidligere drabschef i Københavns Politi, Jens Møller, der er tiltalt for at have videregivet fortrolige oplysninger i forbindelse med sin bog 'Opklaret - drabschefens erindringer' fortsatte torsdag.

Dagens første vidne var medforfatter til bogen Stine Bolther, som har været kriminalreporter siden 2002 og er forfatter til en række bøger.

Det er kun Jens Møller, der er tiltalt i sagen, og medforfatteren fik besked på, at hun ikke var forpligtet til at svare på spørgsmål, der kan inkriminere hende.

Udarbejdelsen af bogen er foregået sådan, at Stine Bolther og Jens Møller har haft 10-15 møder, hvor hun interviewede ham, fortalte hun. Og så har hun skrevet bogen ud fra de interviews og egen research.

Ved hvert møde talte de om en specifik sag, som hun havde researchet inden. Det gjorde hun ved at indhente aktindsigter, læse artikler og livedækning af retssager, ligesom hun også har talt med journalistkolleger.

Skrevet dem alle

Forsvareren forholdt Stine Bolther nogle af de citater, som ifølge anklagemyndigheden er brud på tavshedspligten. Fælles for de citater, hun blev forholdt, var, at hun mente at have skrevet dem alle.

I nogle tilfælde har hun knyttet et ord til, som Jens Møller måske har sagt under deres interview. For eksempel indledes en af sætningerne i bogen med: 'Det spektakulære i den sag var...' 'Spektakulært' var et ord, han havde brugt om det, men det faktuelle havde hun selv researchet sig frem til.

Forsvareren påpegede, at bogen er skrevet i jeg-form. Stine Bolther forklarede, at hun har skrevet sig selv ud af bogen, fordi hun ikke var interessant i den sammenhæng, men at bogen ikke var en gengivelse af Møllers ord, som det måske kan læses.

Hun fortalte, at hun mange steder har skrevet sine egne personlige observationer ind og påpegede, at hun ind imellem har været på gerningssteder, hvor Jens Møller slet ikke var til stede.

Jens Møller og Stine Bolther er begge forfattere til bogen 'Opklaret - Drabschefens erindringer'. Foto: Politikens Forlag

Pokkers bittert

- Det er da også pokkers bittert at sidde og vide, at det er mig, der har skrevet de her ting, og at det kommer frem som noget, der kommer direkte fra Jens’ mund, sagde hun.

- Nu er jeg nødt til at spørge, hvad Jens egentlig har bidraget med udover at være navn, ansigt og jeg-fortæller?, spurgte forsvareren.

- Han tegner ligesom de overordnede rammer for sagen. Hvor var du, da den her sag skete? Det er de personlige oplysninger. Fordi han ikke har været så velforberedt, så har jeg puttet de konkrete fakta på. Det er mig, der har siddet med det, svarede hun.

Godkendte endeligt resultat

Anklageren påpegede, at nogle af de oplysninger, der fremgår af bogen, ikke indgår i det materiale, der blev fremlagt i retten under de respektive retssager.

Hertil svarede medforfatteren, at hun mente, at det kom fra en liveblog, men at hun ikke kunne komme det nærmere.

- Jeg har virkelig talt indgående omkring den her sag med mange og også journalister, der var til stede.

Jens Møller godkendte ifølge Stine Bolther det endelige resultat, men hun understregede, at han flere gange har spurgt ind til, hvor hun har haft forskellige oplysninger fra.

Jens Møller er tiltalt for brud på tavshedspligten. Desuden er han tiltalt for at have foretaget 17 opslag i et internt politisystem POLSAS. Han nægter sig skyldig i alle sagens forhold.