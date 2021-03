Forgiftede ekskone med kakao og stak hende med kniv

Et glas kakao blandet op med forskellige typer medicin og en hobbykniv.

Det var midlerne, der blev taget i brug, da en mand i Næstved en formiddag i oktober 2019 forsøgte at slå sin ekskone ihjel.

Onsdag har Østre Landsret onsdag idømt manden - den 46-årige Jens Mikkel Karlsen Andersen- seks års fængsel.

Det er en en ændring i byrettens dom, hvor manden blev idømt syv års fængsel.

Dømt for drabsforsøg: Tvang hustru til at drikke forgiftet kakao

Landsretten fandt ham ligesom Retten i Næstved skyldig i drabsforsøg, så det er kun straffens længde, der er ændret.

Som udgangspunkt straffes drabsforsøg med fængsel i seks år.

Det oplyser mandens forsvarer Karoline Døssing Normann.

- Vi er skuffede over skyldkendelsen, men vi er glade for at straffen er nedsat. Det er det man kan kalde en halv sejr, siger hun

Manden tvang sin jævnaldrende ekskone til at drikke et glas kakao, der blandt andet indeholdt Tramadol, Chlorzaxazon og Oxycodon.

De tre medikamenter er henholdsvis stærkt smertestillende og muskelafslappende. De kan være livsfarlige i for store mængder.

Hun protesterede og græd, da hun blev dårlig og ikke kunne bevæge sig, men han tvang hende til at tømme glasset.

Herefter lagde hun sig på en seng. Hendes eksmand låste døren til soveværelset og kom senere tilbage – tilsyneladende blot for at gøre hende fortræd med en hobbykniv.

Han skar hende adskillige gange i underarmen og efterlod hende blødende i soveværelset. Trods medicinens bedøvende effekt og snitlæsionerne lykkedes det den sårede kvinde at flygte ud af vinduet.

Forbrydelsen blev begået, efter at parret var gået fra hinanden.

Undervejs i forløbet spurgte manden sin ekskone, om hun kunne gå med til, at han fik størstedelen af deres fælles værdier og i øvrigt fik væsentligt mere samvær med deres fælles børn end hende.