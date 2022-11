Forgreb sig på retarderet pige: Sexdømt handikapchauffør kørte videre

Mor til handicappet søn er stiktosset over, at sexdømt taxachauffør kunne fortsætte med at køre med børn og handicappede i månedsvis, efter at han i maj i år blev sigtet for flere overgreb mod 17-årig, retarderet kvinde

57-årige Henrik Madsen blev idømt et års fængsel for at have udnyttet retarderet pige, som han kørte handikapkørsel for, men kan alligevel fortsætte som taxachauffør for børn og handikappede

29. september i år faldt hammeren for Henrik Madsen, da han ved Retten i Herning blev idømt et års ubetinget fængsel.

Det skete, efter at han i fire måneder havde fortsat i sit job som handikapchauffør, som om intet var hændt, selvom han allerede i maj i år blev sigtet for at have forgrebet sig seksuelt på en forsvarsløs retarderet kvinde, som han kørte specialkørsel med.

Den 57-årige midtjyde blev dømt for at have udnyttet den 17-årige kvindes mentale retardering, idet han gentagne gange havde sex og samleje med hende i sin taxa. Han blev desuden dømt for 'anden kønslig omgang end samleje' med den unge kvinde, mens han i perioden fra 1. december 2021 og indtil 18. marts i år kørte handikapkørsel med hende.

Henrik Madsen nægtede sig skyldig og ankede dommen fra byretten til næste retsinstans, som er landsretten.

Derfor kan tillægsstraffen fra byretten om, at han ikke må køre erhvervsmæssig personbefordring i tre år, fra den endelige dom er afsagt, endnu ikke effektueres over for Henrik Madsen, der da også - for en kort bemærkning - fortsatte med at køre taxa med børn og unge i Ikast-Brande Kommune efter domsafsigelsen for halvanden måned siden.

- Jeg forstår godt, hvis nogen forarges blandt de borgere, der gør sig til dommer i en sag, som ikke er afgjort (ved landsretten). Men man kan ikke bare fratage min klient hans rettigheder, så længe han ikke har fået en endelig dom i en ankesag i landsretten, siger advokat Henrik Thorstholm, der var forsvarer for Henrik Madsen i byretssagen for halvanden måned siden.

Risikerer erstatningssag

Forsvarsadvokaten kan dog godt se et dilemma i forhold til ofrene - og arbejdsgiveren - i en sag som denne.

- Det er klart, at der kan opstå utryghed og forargelse, men så er det op til omgivelserne og måske arbejdsgiveren at tage en konkret vurdering. Men det er også risikabelt (for arbejdsgiveren), for bliver min klient siden frikendt i landsretten, kan arbejdsgiveren risikere en erstatningssag (for uberettiget fyring), påpeger Henrik Thorstholm.

Anklager i byretssagen Pia Koudahl fra Midt- og Vestjyllands Politi ønsker ikke at kommentere, hvorvidt hun forstår, at nogen finder det forargeligt, at den dømte Henrik Madsen ikke er blevet frihedsberøvet umiddelbart efter domsafsigelsen.

- Jeg vil kun forholde mig til den konkrete retssag, som blev afsluttet for nogle uger siden, siger hun.

Hun oplyser, at retspraksis er, at der skal være tale om en dom på omkring halvandet års ubetinget fængsel, før man af hensyn til retshåndhævelsen kan argumentere for, at en dømt skal i fængsel umiddelbart efter en domsafsigelse ved første retsinstans i byretten.

Selvom den 57-årige taxachauffør fik et års ubetinget fængsel i byretten for halvanden måned siden, kan han i princippet kvit og frit køre videre, for hvem han vil, og med hvem han vil. Foto Anders Brohus

Det var som taxachauffør for Ejstrupholm Taxi, at Henrik Madsen kørte med den retarderede 17-årige kvinde, idet Ikast-Brande Kommune har en aftale med taxaselskabet om handikaptransport og skolekørsel.

Kørte videre 25 minutter efter dom

I timerne umiddelbart efter domsafsigelsen torsdag 29. september først på eftermiddagen havde Henrik Madsen en vagt hos Ejstrupholm Taxi, hvor han skulle køre specialkørsel med skolebørn og handikappede. Noget lignende var tilfældet næste dag, fredag 30. september, hvor han ifølge eget udsagn også sad bag rattet i forbindelse med specialkørsel med børn og handikappede som led i aftalen mellem Ikast-Brande Kommune og Ejstrupholm Taxi.

- Jeg spurgte (i Retten i Herning efter domsafsigelsen), om jeg kunne køre min vagt om 25 minutter. Det svarede man ja til og tilføjede, at jeg først kan fratages retten til at køre erhvervskørsel med personbefordring, når der er afsagt dom i landsretten, fortæller den dømte Henrik Madsen til Ekstra Bladet.

Børne- og familiechef i Ikast-Brande Kommune Anton Rasmussen bekræfter, at Henrik Madsen kørte specialkørsel med blandt andre børn og handikappede efter domsafsigelsen og til og med næste dag.

- Men da vi blev oplyst om dommen fredag, kontaktede vi Ejstrupholm Taxi og bad dem sørge for, at han ikke længere kører for os, siger Anton Rasmussen.

Skriv til trl@eb.dk, hvis du ved noget om sagen..