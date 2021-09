RETTEN I HJØRRING (Ekstra Bladet): Den 46-årige drabstiltalte C.T. var bange for Eddie Christensen den dag, hvor han blev skudt og brændt på et bål på Rendborgvej nord for Frederikshavn.

Det forklarede hans 53-årige medtiltalte, der er den første, der afgiver forklaring i Retten i Hjørring, hvor de to svenske mænd er tiltalt for drab i forening.

De nægter sig begge skyldige i drab, men den 46-årige erkender sig skyldig i usømmelig omgang med lig.

Forinden havde der været flere uoverensstemmelser med Eddie, som havde fået lov til at placere sin campingvogn på den 53-åriges grund. Blandt andet var den 53-årige sur over, at Eddie Christensen lod sin mastiff-hund Rocco løbe rundt på grunden uden snor.

Afdøde Eddie Christensens hund, Rocco.

Rystet og ked af det

Den 53-årige fortalte, at han og den 46-årige, hans hustru og søn skulle hygge sig med grillaften på ejendommen på Rendborgvej 9. maj sidste år.

Men pludselig kom den 46-årige medtiltalte og var ' meget rystet og ked af det' og havde ikke lyst til at have grillaften.

- Han siger, at 'djævlen i campingvognen' laver ballade, forklarede den 53-årige og fortalte videre, at hans ven fortalte, at Eddie havde truet ham med, at han ville skære halsen over på hans familie, når de lå og sov om natten.

Forklaring om medtiltalt: Var bange for 'djævlen i campingvognen'

Spurgte efter pistol

Årsagen skulle være, at han var sur over, at den 46-årige havde viderefortalt til den 53-årige, at Eddie var involveret i en sag om salg af 1-2 kilo amfetamin.

Angiveligt skulle Eddie have solgt narkoen videre, og den, der havde købt det, anklagede Eddie for at have fortyndet det, så han ikke ville betale for det.

Eddie levede et voldsomt liv. Allerede i 2016 blev han udsat for drabsforsøg. Også her havde gerningsmændene til hensigt at brænde ham af.

Den 53-årige havde ellers udstukket regler om, at han havde nultolerance over for stoffer på sin grund.

- Er det din opfattelse, at (den 46-årige, red.) var aggressiv?, spurgte anklageren.

- Overhovedet ikke aggressiv, men han var bange, svarede han og sagde, at den medtiltalte i samme forbindelse spurgte, om han måtte tage den 53-åriges Sig Sauer-pistol.

- Jeg siger, at du er en voksen mand. Det må du selv finde ud af. Jeg tænkte, at hvis han ville føle sig tryg ved det, så fint nok, svarede den 53-årige, der selv har våbentilladelse.

Noget 'alkohol-logik'

Han havde selv opfattelsen af Eddie Christensen var mere 'en masse snak og ikke så meget aktion', så han kunne ikke forestille sig, at han var en, der ville komme om natten og gøre alvor af nogle trusler.

Derfor tænkte han, at pistolen ville være tilbage igen næste dag.

Den 53-årige tilføjede dog, at han havde fået nogle bajere, og at der nok var noget 'alkohol-logik' over det.

Hvad der præcist førte til Eddie Christensens død, og om den 46-årige er enig i den 53-åriges foreløbige udlægning, er endnu ikke kommet frem.

Der er nu frokostpause i sagen, hvorefter sagen går videre med den 53-åriges forklaring kl. 13.