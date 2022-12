Forlod retslokalet i tårer

Se interviewet: Kim Hansens datter Michelle har været igennem en følelsesmæssig rutschebanetur, mens hun har fulgt retssagen mod de to teenagere, der tæskede hendes far ihjel

Mens retsformanden i Retten i Hillerød stadig var i gang med at læse præmisserne i dommen op over de to teenagere Niklas Hansen og Mathias Mortensen, kunne Kim Hansens datter, Michelle, ikke holde tårerne tilbage.

Hun måtte forlade retten i tårer og lige samle sig i kulden foran retten.

Men hovedsageligt var det en følelse af forløsning, hun mærkede, efter at domsmandsretten havde dømt de to tiltalte og fastslået, at hendes far, Kim Hansen hverken havde været provokerende eller aggressiv.

Datteren Michelle med sin far Kim Hansen, Privatfoto

- Jeg har rigtig mange følelser inde i kroppen lige nu. Jeg kan nærmest ikke være i mig selv af både gode og rigtig hårde ting, sagde hun efterfølgende.

Hun fortæller, at hun havde alle følelser på en gang inde i kroppen, og det var derfor, hun måtte forlade retslokalet.

- Det blev for meget. Både over at jeg får aldrig min far tilbage, men at der trods alt ud fra den retslov, vi har i Danmark er blevet dømt til vores side, til min fars side.

- At der er andre mennesker, der godt har kunnet se, at han har ikke gjort noget, og det er så meningsløst, som det overhovedet kan blive.

Nu skal hun tilbage til hverdagen med to små børn, der har fødselsdag 23. og 25. december og så også lige en juleaften lige om lidt.

- Så vi skal bare sørge for, at der er kærlighed og rumme hinanden allesammen. Bare leve vores liv og selvfølgelig også have plads til den sorg, der er, for den er her, og den kommer med fuld smæk på, siger hun.

Hun har alle retsdage fulgt sagen fra tilhørerbænkene og set de to teenagedrenge, som nu er dømt i byretten for at have slået, sparket og trampet hendes far i ansigtet, så han efterfølgende afgik ved døden.

Men hun har ikke noget at sige om de to.

- Selvfølgelig har det da været hårdt at se på to personer, der har taget min far fra mig. Men jeg har ikke noget at sige om dem, siger hun.

