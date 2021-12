Forlovet til drabsoffer: - Der vil altid være et tomrum

- Han var et uundværligt menneske, og derfor vil der altid være et tomrum uden ham.

Sådan fortæller Melisa Cakmak, der var forlovet med den 22-årige Serdal Bas, der tirsdag blev dræbt af skud i Hallingparken i Brøndby Strand.

Serdal Bas havde tyrkiske rødder og boede i en lejlighed med sin mor ikke langt fra den parkeringsplads, hvor han faldt om, efter han blev skudt ved højlys dag.

Hans 21-årige forlovede beskriver ham som en altid smilende person, og han var fuld af humor. Melissa Cakmak er i for stor sorg til at tale med Ekstra Bladet, men hun vil gerne bidrage med et par mindeord om hendes nu tidligere forlovede.

- Han tænkte altid på, at alle andre skulle havde det godt, før han tænkte på sig selv. Sådan et smukt menneske, skriver Melisa Cakmak til Ekstra Bladet.

Hun skriver desuden, at han for evigt vil have en plads i hendes hjerte. På Facebook skriver hun følgende om Serdal:

'Må Allah være din smukke sjæl nådig, og må du få en plads i Jannah min elskede smukke mand. Du var den bedste med det mest rene hjerte. Du var intet andet et positivt og kærligt menneske. Jeg vil for evigt elske dig.'

Serdal Bas faldt om på parkeringspladsen, efter han blev ramt af skud. Foto: Kenneth Meyer

Choktilstand

Da Ekstra Bladet onsdag besøgte den lokale moské i Brøndby, strømmede både mænd og kvinder til for at være sammen i sorgen.

Udenfor stod der flere grupper af unge mænd, der fremstod jævnaldrende med offeret. Mange af dem havde tårevædede øjne.

En på stedet fortalte, at de ville mødes i moskéen de næste par dage for at bearbejde tabet. Da de endnu var i chok, ønskede de ikke at udtale sig til Ekstra Bladet.

Også i den opgang, hvor Serdal Bas boede, var folk rystede. Det fortalte en kvindelig beboer, der ikke ønskede at stå frem med navn og billede.

Hun beskrev ligeledes det 22-årige drabsoffer som sød, smilende, hjælpsom og havde svært ved at forestille sig, at han var involveret i hård kriminalitet.

Udover choktilstand i området fortalte den kvindelige nabo, at der desuden havde spredt sig en stor utryghed.

Politiet har i forbindelse med drabet efterlyst to unge mænd, der er fanget på overvågning fra stedet.