Forlystelse gået i stå i Norge: Personer hang med hovedet nedad

Politiet arbejdede sammen med brandvæsnet på at få personerne ned fra forlystelsen

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

Flere personer sad søndag aften fast i en forlystelse, som gik i stå ved Ekebergsletta i Norge.

Det meddelte politiet i Oslo på Twitter klokken 18.10.

'Ansatte og brandvæsnet arbejder på stedet med at få folk ned,' skrev politiet.

Ifølge politiet er alle trygt nede fra forlystelsen igen godt og vel en time senere.

Artiklen fortsætter under tweetet ...

Det lykkedes for redningsmandskabet at få forlystelsens 'vogne' ned til cirka fire meter, hvilket betød, at brandvæsnet kunne hente de sidste fire personer, der sad fast.

Det var til den årlige ungdomsfodboldturning, Norway Cup, i Oslo, at forlystelsen gik i stå.

Hang på hovedet

Ud fra billeder fra stedet kan man se, at flere personer har siddet fast højt oppe, mens de har ventet på at blive reddet ned af brandvæsnet.

Et vidne siger til norske Dagbladet, at han hørte et stort brag, hvorefter hele forlystelsen stoppede og stod på skrå:

- De fire, der var i forlystelsen, hang på hovedet, fortæller han til mediet.

Hvad der helt præcist gjorde, at forlystelsen pludselig gik i stå, er der på nuværende tidspunkt ikke nogen detaljer om.