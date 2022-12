Forlystelse lukket: Seksårig pige skadet

I forbindelse med påstigning af forlystelsen Safari i Dyrehavsbakken nord for København fik en blot seksårig pige benet i klemme.

Politiet er derfor på stedet for at undersøge omstændighederne.

Det bekræfter Nordsjællands Politi overfor Ekstra Bladet.

Ambulance tilkaldt

Ved ulykken blev der tilkaldt en ambulance, men den seksårige pige var selv i stand - sammen med sine pårørende - til at fragte sig til skadestuen.

- Det er rigtigt, at vi er på Bakken i forbindelse med en ulykke. Det var en seksårig pige, som fik skadet benet, da hun skulle stå på forlystelsen Safari. Skaderne er heldigvis kun overfladiske, siger Mikkel Lyberg, vagtchef ved Nordsjællands Politi.

Politiet er til stede på Bakken og kan ikke over for Ekstra Bladet for nuværende fortælle noget om tidshorisonten.