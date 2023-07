Formodet bjørneangreb: Kvinde død nær nationalpark

En kvinde er fundet død nær nationalparken Yellowstone i Montana.

Myndighederne mistænker, at kvinden er død efter at være blevet angrebet af en grizzlybjørn.

Det skriver The Guardian.

Kvinden blev lørdag fundet på en sti nær byen West Yellowstone, beliggende i nationalskoven Custer Gallatin vest for nationalparken.

Området, hvor kvinden er fundet, er nødlukket af hensyn til de besøgendes sikkerhed. Det oplyser Montanas officielle fiskeri-, dyrelivs- og parkmyndighed i et opslag på Facebook.

Her skriver de, at kvinden blev fundet efter 'et tilsyneladende sammenstød med en bjørn'.

Stigning i antal

Der er de seneste år sket en stigning i antallet af grizzlybjørne i Montana, og det har fået myndighederne til at advare friluftsfolk, der begiver sig ud i det fri.

Annonce:

De opfordres til at tage deres forholdsregler - blandt andet ved altid at bære 'bjørnespray', at rejse i grupper, holde sig til at være ude i dagtimerne og holde øje med spor efter bjørne på de steder, man færdes.

Desuden opfordrer myndighederne til, at man aldrig nærmer sig eller fodrer en bjørn.

Kvindens dødsårsag er ikke endeligt fastslået, og derfor pågår efterforskningen fortsat.

Ifølge The Guardian er det meget sjældent, at man hører om grizzlybjørne, der angriber. Men også her er der den seneste tid set en stigning.

I april 2021 blev en guide angrebet af en grizzlybjørn, da vedkommende fiskede langs grænsen til nationalparken Yellowstone. I juli samme år angreb en grizzlybjørn en person i et campingområde i det vestlige Montana.