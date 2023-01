Formodet drabsmand havde splinterny dom: Nu skal ministeren på banen

Den formodede drabsmand blev så sent som i oktober idømt en længere fængselsstraf for blandt andet vold og frihedsberøvelse

Hvordan kunne en 35-årig mand være på fri fod, da han nytårsnat efter politiets formodning dræbte en 26-årig mand med flere knivstik i ryggen?

Det spørger de sig selv om i SF, og derfor har partiet bedt om en redegørelse fra justitsminister Peter Hummelgaard.

Den 35-årig blev nemlig så sent som i oktober idømt en fængselsstraf på et år og otte måneder for vold, trusler og frihedsberøvelse, skriver JydskeVestkysten, der har dækket drabssagen fra Kolding.

- Jeg kender ikke baggrunden for, at den pågældende var på fri fod, og derfor synes jeg, det er bedst at få en redegørelse fra justitsministeren. For vi bliver nødt til at interessere os for baggrunden for, at han var på fri fod, og om der overhovedet er lavet en sikkerhedsvurdering på ham, siger SF's retsordfører Karina Lorentzen til mediet.

Den nye justitsminister, Peter Hummelgaard (S), får drabssagen på sit bord. Foto: René Schütze

Kan være overbelægning

Der kan være flere forklaringer på, hvorfor en dømt kan være på fri fod.

Kriminalforsorgen vil over for JydskeVestkysten ikke komme ind på de konkrete detaljer i den aktuelle sag, men det kan blandt andet ske, hvis den dømte er i udslusningsforløb, er på lovlig udgang, endnu ikke er indkaldt til afsoning, eller hvis den dømte eksempelvis via varetægtsfængsling allerede har afsonet straffen.

SF's Karina Lorentzen mistænker selv, at det skyldes pladsmangel i fængslerne. Ekstra Bladet har da også netop afdækket, hvordan fængslerne er så overbelagte, at det presser både fængselsvæsnet og de ansatte.

- Jeg har en mistanke om, at det skyldes mangel på pladser hos Kriminalforsorgen, men jeg ved det ikke, siger Karina Lorentzen til JydskeVestkysten.

Hun understreger dog, at hun ikke har kendskab til, om der er længere ventetid end sædvanligt.

Dræbt på gaden

Den 35-årige mand er sigtet for ved fem-tiden 1. januar at have dræbt den 26-årige med flere knivstik i ryggen i området ved Borchs Gård i det centrale Kolding.

Senere samme dag, omkring klokken 18.50, blev den formodede drabsmand anholdt.

Ved grundlovsforhøret den følgende dag kunne JydskeVestkysten beskrive, hvordan den sigtede lagde ører til flere overfusninger fra tilhørerrækkerne.

- Din lille luder. Vent og se, hvad vi gør ved dig, lød det blandt andet, ligesom han også fik at vide, at han skulle brænde op i helvede.

Der opstod større tumult, hvor flere blev sendt ud af retten, fordi tilhørerpladserne var for fyldte.

