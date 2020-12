Formodet fyrværkeri-bølle kræves fængslet

22-årig i grundlovsforhør, efter at der blev affyret fyrværkeri mod politiet

En 22-årig mand fra Roskilde kræves fængslet, efter at han ifølge sigtelsen fyrede fyrværkeri af mod politibetjente.

Manden er sigtet efter den nyligt indførte paragraf i straffeloven, som skærper straffen for angreb med blandt andet fyrværkeri mod personer i offentlig tjeneste.

Manden fremstilles lige nu i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Flere borgere kontaktede tirsdag aften politiet, fordi nogen fyrede fyrværkeri af på en sådan måde, at flere personer var tæt på at blive ramt.

Det fik ordensmagten til at rykke ud til blandt andet Ejboparken, Neergårdsparken og Æblehaven i Roskilde.

Da politiet ankom til Æblehaven for at undersøge situationen, kom de selv i skudlinjen. Fra en gruppe af unge blev der blandt andet fyret bomberør af mod betjentene, som måtte søge dækning og assistance.

Flere patruljer kom til stedet, hvor de pågreb en 22-årig mand, som mistænkes for at have skudt fyrværkeri mod politiet.

Det og fareforvoldelse af han nu sigtet for.

Bomberør må ifølge fyrværkeriloven først affyres fra 27. december.

Krudt af netop den slags havde politiet tidligere på aftenen beslaglagt i Taastrup. En 17-årig mand var i besiddelse af hele 28 styk.

Han blev omkring klokken 21.30 sigtet for at overtræde fyrværkeriloven.

Ingen politifolk eller borgere meldes at være kommet til skade i forbindelse med affyringen af fyrværkeri.