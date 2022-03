Formodet gerningsmand anholdt efter 10 minutter

Den 18-årige elev, der formodes at stå bag angrebet, hvor to kvindelige lærere blev dræbt, er ikke tidligere kendt af politiet

Allerede ti minutter efter politiet blev alarmeret om et angreb på Malmø Latingymnasie, blev en 18-årig mand anholdt.

Det fortæller svensk politi på et pressemøde tirsdag formiddag.

- Politiet blev alarmeret klokken 17.12. Vi behandlede det med det samme som en igangværende, dødbringende voldssituation, siger Petra Stenkula, der er områdechef for politiet i Malmø.

Allerede ti minutter senere, klokken 17.22, var den formodede gerningsmand blevet anholdt.

Senere på aftenen afgik to kvindelige lærere på skolen ved døden. De blev dræbt i angrebet.

Politiet rykkede hurtigt op på tredje sal. Ti minutter efter politiet var blevet alarmeret, var den formodede gerningsmand blevet anholdt. Foto: Johan Nilsson/TT/Ritzau Scanpix

Helt roligt

På pressemødet fortalte Petra Stenkula desuden, at der var ganske roligt på skolen, da politiet ankom.

- Man ser ikke noget med det samme, men der er oplysninger, der peger på, at det skulle ske på tredje sal. Derfor rykker politiet hurtigt derop. Der støder man først ret hurtigt på en såret person, derefter gerningsmanden og en anden svært såret, siger hun på pressemødet.

De to kvinder, der blev dræbt, er begge i 50'erne og var lærere på skolen.

Der står tirsdag formiddag blomster foran Malmö Latinskola, hvor drabene fandt sted. Foto: Kenneth Meyer

- Det er med stor sorg, jeg står her i dag. Det er en tragisk begivenhed, der skete her i går, da vi fandt ud af, at to af vores medarbejdere har mistet livet, siger Anneli Schwartz, der er gymnasie- og voksenuddannelsesdirektør.

Hun siger samtidig, at hendes tanker går til familierne og pårørende til de dræbte samt til de unge og ansatte, der var til stede på skolen, da angrebet fandt sted.

Motivet ukendt

Det er endnu uvist, hvad motivet for angrebet var.

Men på pressemødet fortalte områdechef i politiet Petra Stenkula, at den mistænkte ikke er tidligere straffet eller kendt af politiet.

Områdechef for politiet Petra Stenkula (tv.) og gymnasie- og voksenuddannelsesdirektør Anneli Schwartz (th.). Foto: Henning Hjorth

Det er heller ikke endnu til at sige, hvad elevens forhold til de to dræbte nærmere præcist er, eller om angrebet var planlagt på forhånd eller en situation, der pludseligt opstod.

Politiet kunne hverken be- eller afkræfte, at der var tale om et racistisk eller religiøst motiv. Anklageren skal udrede, om der kan være tale om en hadforbrydelse, lød det.

Journalister til pressemødet påpegede, at der har været to andre angreb på skoler i Skåne den seneste tid. Her ville de vide, om der er sammenhæng mellem dem og gårsdagens angreb.

- Det er alt for tidligt at svare på. Vi undersøger den mistænktes mobiltelefon. Så vi vil se på, om der er en sådan sammenhæng. Vi har selvfølgelig haft kontakt til Säkerhetpolisen (Säpo - det svenske efterretningsvæsen) i sagen og arbejder intensivt med den del, svarede Petra Stenkula.