Formodet gerningsmand: Det ved vi om ham

Den formodede gerningsmand til de frygtelige skudangreb på tilfældige personer søndag sidst på eftermiddagen i shoppingcentret Field's på Amager arbejdede ifølge Københavns Politi alene.

Tre personer - en 47-årig mand, en 17-årig mand og en 17-årig kvinde - blev brutalt dræbt, fire andre alvorligt såret, mens flere pådrog sig mindre fysiske skader, i forbindelse med at de flygtede fra stedet.

Men hvem er den 22-årige mand, som under sin ugerning var bevæbnet med en riffel og et håndvåben og på kroppen bar en form for taktisk beklædning med stumpebukser og stram vest?

Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af denne video, som viser den formodet gerningsmand bag skyderiet i Field's. ADVARSEL: Voldsomme billeder

Adgang til våben

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er den 22-årige etniske danske mand medlem af en skytteklub på Amager.

Hvilket dermed kan forklare, hvorfor han har adgang til skarpe våben og tilhørende ammunition.

Riflen, som den 22-årige formodede gerningsmand benyttede under sit angreb inde i et af landets største shoppingcentre, er af mærket Sauer.

Mens den halvautomatiske pistol, han også havde, ligeledes er tysk og af typen Walther P38.

Søren Thomassen, chefpolitiinspektør ved København Politi, har på pressemødet fra politigården mandag morgen oplyst, at det er lovlige våben - men at den 22-årige mand ikke personligt har tilladelse til dem.

Dagen før det voldsomme angreb inde i Field's lagde manden flere videoer op på YouTube, hvor han ses i en lille lejlighed med både en riffel og en pistol, der begge svarer til de skarpe våben, han havde med søndag sidst på eftermiddagen.

Ifølge

Videofilmede sig selv

I flere scener i videoerne ses han pege våbnenes munding mod sit eget hoved og ansigt, mens der er lagt dyster musik ind over.

I en af de videoer, som er kommet frem fra de frygtelige minutter under selve angrebet i shoppingcentret, bærer han Sauer-riflen med skæftet oppe ved skulderen, så mundingen peger opad.

En detalje, der også indikerer, at han fra eksempelvis en skytteklub har lært, hvordan man håndterer et våben, når man flytter sig fra et sted til et andet.

Opdaterede 'Killer Music'

På YouTube var der desuden på mandens youtubekonto opdateret flere videoplaylister. Titlerne på playlisterne, som man på YouTube selv navngiver, er 'Feeling Sad', 'Killer Music', 'Last Thing to Listen to' og 'The Meme'.

Under rækken af de uploadede videoer står der skrevet 'Quetapine doesn't work'.

Quetiapin er et antipsykotisk lægemiddel til behandling af psykotiske tilstande. Det anvendes til behandling af skizofreni, bipolar affektiv sindslidelse (mani) samt til svær depression. Desuden bruges det i narkotikaafvænning.

Den 22-årige mand bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør.

Københavns Politi har endnu ikke offentliggjort et tidspunkt for grundlovsforhøret.