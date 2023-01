Formodet gerningsmand til drab i Kolding anholdt

I dag 18.50 har Sydøstjyllands Politi anholdt en formodet gerningsmand, der skal stå bag drabet af en 26-årig mand, der blev fundet hårdt såret tidligt i morges, om som senere døde på hospitalet.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det er ifølge politiet dagens intensive efterforskning, der har ført politiet frem til den formodede gerningsmand.

’Vi er meget tilfredse med hurtigt at have kunnet identificere den formodede gerningsmand, og med, at vi også har fundet frem til ham, så han kunne anholdes,’ siger politiinspektør Carit Andersen.

Den anholdte forventes fremstillet i grundlovsforhør i morgen mandag ved Retten i Kolding.

Anklagemyndigheden kommer til at begære om lukkede døre, og Sydøstjyllands Politi har heller ikke flere oplysninger i sagen, de vil dele med offentligheden.