Formodet pirat i retsmøde: Dansk helikopter skød først

Det var fregatten 'Esbern Snares' Seahawk-helikopter, der først affyrede skud mod de formodede pirater, som i november sidste år kom i ildkamp mod danske soldater ved Guineabugten ud for det vestlige Afrika.

Sådan lyder forklaringen fra en af de formodede pirater, som fredag udtaler sig under et grundlovsforhør i Københavns Byret.

Han er sigtet for drabsforsøg, hvilket han nægter.

Sammen med tre andre formodede pirater blev han tilbageholdt af danskerne efter ildkampen, der fandt sted 24. november. Han blev i første omgang tilbageholdt sammen med de andre på den danske fregat.

Han kom dog til skade og har fået amputeret sit ben, så senere blev han overført til et hospital i Ghana.

Forsvaret har vurderet, at det ikke ville være forsvarligt at løslade ham til søs, fordi han er tilskadekommen og har været indlagt på et hospital i Ghana.

Derfor er han blevet fløjet til Danmark, hvor han altså nu stilles for en dommer og kræves varetægtsfængslet.

De tre andre formodede pirater er blevet løsladt. Det har ikke været muligt at udlevere dem til retsforfølgning i nærområdet. Det betyder, at de tre skulle bringes til Danmark, hvis der skulle føres en straffesag.

