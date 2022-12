Formodet pirat slap for straf - dommen står fast

For lidt over to uger siden blev en formodet pirat kendt skyldig i at have forvoldt fare for danske soldaters liv under ildkamp i Guineabugten ud for Vestafrika.

Men han slap for straf.

Nu står det klart, at dommen ikke bliver anket til landsretten.

Det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) onsdag morgen til Ritzau.

Den nigerianske mand, der har siddet varetægtsfængslet i sagen i over et år, overgår derfor til udlændingemyndighederne.

Den 40-årige nigerianer blev tilbageholdt i november 2021, efter at en gruppe af formodede pirater havde været i ildkamp med det danske forsvar i Guineabugten.

I modsætning til tre andre overlevende blev den 40-årige bragt til Danmark. Det skyldtes, at han blev såret og fik amputeret sit ene ben. Derfor var det ikke forsvarligt at løslade ham til søs som de andre.

Den 40-årige affyrede ifølge anklagemyndigheden ikke selv skud, men var ifølge retten med til at forvolde nærliggende fare for danske soldaters liv eller førlighed.

Ildkampen fandt sted 24. november sidste år, da 'Esbern Snares' helikopter ville stoppe gruppen af formodede pirater.

Helikopteren affyrede varselsskud. Efterfølgende blev der skudt fra båden med de formodede pirater mod helikopteren. Det skete i to omgange på henholdsvis 225 og 217 meters afstand.

Senere blev også Frømandskorpset sat ind. Men det er kun skud mod helikopteren, som sagen mod den 40-årige handlede om.

Fire formodede pirater blev dræbt, en faldt over bord og formodes omkommet, mens fire overlevede.

