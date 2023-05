Formodet serielurer anholdt

En 30-årig mand er anholdt for en række blufærdighedskrænkelser i Slagelse. Politiet vil nu undersøge, om han har forbindelse til lignende sager

Det var ikke en ukendt mand, politiet tirsdag eftermiddag anholdt og sigtede for fire tilfælde af blufærdighedskrænkelse.

Manden var nemlig ved anholdelsen allerede sigtet for en række lignende lovovertrædelser.

Han blev tirsdag sigtet for i fire tilfælde at have luret gennem vinduer og observeret beboere i tre forskellige ejendomme på Spaniensvej og Kildebakkevej i Slagelse.

Det fremgår af Sydsjællands og Lolland-Falster Politis døgnrapport.

Flere lignende sager

De fire seneste episoder, som manden tirsdag blev sigtet for, har fundet sted mellem 19. februar og 15. maj.

Efter flere anmeldelser om vindueslureren iværksatte politikredsen en efterforskning, som førte til, at den 30-årige mand tirsdag klokken 14.10 blev anholdt på sin bopæl blot en dag efter den seneste anmeldelse.

Politiets videre arbejde består nu i at undersøge, hvorvidt manden kan have relation til en række lignende sager, som den seneste tid er blevet anmeldt fra forskellige adresser i Slagelse.

Derudover oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at de lige nu overvejer, om den 30-årige mand onsdag skal fremstilles i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi skriver, at Anklagemyndigheden vil anmode om dørlukning under retsmødet, hvorfor de ikke har yderligere at tilføje.