Fornærmede politifolk: 'Det er en kælling, der kører bilen'

Ung østjyde sigtet for at fornærme kvindelig fører af patruljevogn i Koldings natteliv - 'fuldstændig latterligt' og 'et skråplan', mener forsvarsadvokat Mette Grith Stage

Politibetjentes tærskel for, hvad de må finde sig i, kan nu vise sig at ramme en overraskende nedre grænse.

Steffen Wolf, vagtchef i Sydøstjyllands Politi, bekræfter, at der er rejst sigtelse mod en 18-årig mand, som i løbet af natten til lørdag skal have udsat den kvindelige fører af en patruljevogn for 'hån' eller 'fornærmelig tiltale' mod ansatte i et offentligt hverv.

Hændelsen udspillede sig i en gågade i Koldings barmiljø, som patruljevognen med vagtchefens ord 'trillede igennem'.

- I den rapport, jeg har, står der, at manden skal have sagt 'det er en kælling, der kører bilen', og at det var rettet direkte mod politiet. Det er rigtigt, at de så har valgt at sigte manden, siger vicepolitikommissæren, som bekræfter, at den åbenmundede teenager er sigtet efter straffelovens paragraf 121.

Bestemmelsen har en strafferamme på op til et års fængsel, men kaster ofte bødestraf af sig.

Sideruderne var nede

Steffen Wolf forklarer, at bemærkningen blev opfanget, fordi sideruderne i patruljevognen var nedrullede. Sagen ligger nu til vurdering hos jurister i 'Patruljecenteret' i Sydøstjyllands Politi.

- Det vil måske overraske en del danskere, at der ikke skal mere til at fornærme politifolk - og udløse en sigtelse?

- Det skal jeg ikke kloge mig på. Jeg kan have en holdning til det, men den holder jeg for mig selv, siger Steffen Wolf til Ekstra Bladet over telefonen.

- Er du enig i, at politifolk skal kunne tåle mere end så mange andre?

- Det er en del af jobbet, ja, siger Steffen Wolf, som ikke ønsker at uddybe det nærmere.

Det gør den kendte forsvarsadvokat Mette Grith Stage til gengæld gerne.

Ømskindede politifolk

- Skulle det være en overtrædelse af paragraf 121? Det er det efter min opfattelse ikke. Det er jo fuldstændig latterligt, og det må du gerne citere mig for, replicerer Mette Grith Stage efter at have fået indblik i sagens kerne.

Mette Grith Stage gør opmærksom på en straffesag, hun selv var forsvarer i, hvor en domstol nåede frem til, at det ikke var en overtrædelse af lovbestemmelsen om fornærmelig tiltale at kalde politifolk 'statens (underforstået statsmagtens, red.) hunde'.

- Det her viser bare en tendens, hvor politifolk er blevet noget mere ømskindede end tidligere, mener Mette Grith Stage.

Efter hendes opfattelse følger det med et job som politibetjent, at der af og til bliver sagt 'nogle skældsord'.

- Vi er ude på et skråplan, hvis det skulle være strafbart at sige kælling. Så går politiet simpelthen i for små sko. Det er helt uforståeligt for mig, hvis en politimand ikke kan tåle at høre det uden at stikke en sigtelse ud. I så fald kan de jo fremover ikke bestille andet end at give bøder til folk, siger Mette Grith Stage.

Hun stiller sig meget gerne til rådighed som forsvarsadvokat, hvis sagen skulle komme videre.

- Den sag holder ikke i retten. Det kan jeg slet ikke forestille mig, siger forsvarsadvokaten.

Politidirektørens møgsag: 'Perker' blev til 'perle'

Hanne Bech Hansen måtte som politidirektør slå knuder på tungen for at forsvare en sprogligt kreativ betjent i den meget omtalte perle-sag. Foto: Ole Buntzen

Fortolkningen af et fyndord har før - med modsat fortegn - givet anledning til offentlig debat og rynkede bryn hos dansk politi.

Helt tilbage i 2009 måtte politidirektør Hanne Bech Hansen tage en betjent i forsvar, som var under massiv beskyldning for at have råbt 'perker' til en deltager i en Gaza-demonstration i København. Det skete på grundlag af en lydoptagelse.

- Jeg har talt med den medarbejder, der udtaler den refererede sætning. Han har oplyst, at han ikke har anvendt udtrykket 'perker', men derimod har sagt 'kan du fatte det perle', udtalte politidirektør Hanne Bech Hansen til Danmarks Radio.

Hun havde selv lyttet lydsporet igennem, og erklærede sig enig i, at betjenten rent faktisk sagde 'perle'. Det voldte hende dog problemer at forklare, hvad meningen var med det særlige slangudtryk, som hun ikke selv havde hørt før, men som betjenten hævdede var meget brugt af ham og andre betjente.

- Men der er pokker til forskel på at kalde nogen for perle og kalde nogen for perker, fastslog politidirektøren.

Flemming Steen Munch, daværende informationschef i Københavns Politi, nåede dog efterfølgende frem til, at det heller ikke er i orden at benytte udtrykket 'perle'

- Vi skal ikke kalde folk ved andet end deres navn - eller sige du, De og Dem. Hvad bliver så det næste, vi skal kalde en medborger? Vi skal tale ordentlige til folk og lade være med at bruge den slags udtryk, siger informationschefen.

Perle-sagen faldt til jorden og blev sendt til Statsadvokaten for København og Bornholm til orientering.

Den dannede samme sommer grundlag for Ulf Pilgaards berømte monolog om Hanne 'Perlemor' Bech Hansen i Cirkusrevyen.