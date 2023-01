Forretningsmand dømt: Tre år og seks måneders fængsel for voldtægt

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Marc Lauge Christensen fik lov til at kort at sige farvel til sin fremmødte familie, inden han igen blev ført væk i håndjern.

Den 38-årige forretningsmand blev tirsdag eftermiddag fundet skyldig i at have begået grov voldtægt af en 34-årige kvinde på Hotel Stay i København natten til den 15. maj sidste år. Her tvang han hende blandt andet til at sluge urin og sniffe kokain gennem en sammenrullet pengeseddel, mens han slog og spyttede på hende.

Dommen lød på tre år og seks måneders fængsel - en afgørelse, som han ankede på stedet. Han skal dog fortsat sidde varetægtsfængslet.

Marc Lauge Christensen har hele tiden nægtet sig skyldig. Ifølge hans forklaring havde han på forhånd aftalt med kvinden, at de skulle dyrke hård, grænseløs sex sammen og såkaldt 'voldtægtsleg'.

Men den forklaring fandt retten ikke troværdig. Derudover lagde retten også vægt på den skærpende omstændighed, at den 38-årige forretningsmand allerede har en dom for voldtægt tilbage fra 2012.

Sagens to hovedperosner mødte hinanden på Scor.dk, hvor de matchede på deres fælles interesse inden for BDSM-sex, som også var udgangspunktet for deres møde den 14. maj sidste år. Personerne på billedet er ikke de to implicerede i sagen. Arkivfoto

Urin, kokain og BDSM-sex

Både Marc Lauge Christensen og den 34-årige kvinde forklarede i retten, at de begge er erfarende og aktive dyrkere af BDSM.

Under vidneforklaringer fra tiltaltes venner og bekendte og en tidligere kæreste til den forurettede tegnede der sig et billede af et seksuelt univers, hvor parterne bevæger sig på grænsen mellem samtykkebaseret 'voldtægtsleg' og reel voldtægt.

De to havde mødt hinanden på dating-sitet Scor.dk, hvor de delte seksuelle fantasier: Han ville gerne dominere, og hun ville domineres.

Men ifølge kvinden tog aftenen en voldsom drejning, da akten gik i gang på hans hotelværelse, som de sammen var taget hen til efter at have drukket drinks på Café Victor i København.

Her skulle manden have foregrebet sig på hende, på trods af at hun græd og sagde 'stop' og 'nej'.

