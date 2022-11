Forretningsmand tiltalt: Kokain, urin og voldtægter

Torsdag begynder retssagen mod en forretningsmand, der er tiltalt for at have begået bizarre overgreb mod en kvinde på et luksushotel i København

Det luksuriøse Stay Hotel i København blev rammerne for et gyseligt scenarie, der udspillede sig natten til 14. maj i år, hvor en kvinde blev tvunget til at tage kokain og derefter ydmyget og voldtaget flere gange af en 38-årig forretningsmand.

Torsdag tager manden plads på anklagebænken, når retssagen begynder i Københavns Byret. Her indledes sagen som vanligt ved, at tiltalte får mulighed for at afgive sin forklaring i retten.

Trusler og voldtægt

Manden, der er medejer af en større virksomhed, er tiltalt for flere forhold herunder trusler, voldtægt og legemsangreb af særlig rå karakter mod kvinden over en periode på syv timer. Derudover er manden tiltalt for blufærdighedskrænkelse ved at have optaget hændelserne på video.

Det fremgår af anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Manden nægter sig skyldig, men tilkendegav ved grundlovsforhøret 18. maj, at han gerne ville forklare sig i retten.

Tvang sammenrullet pengeseddel op i næsen

'Gør som jeg siger, so' skulle den 38-årige forretningsmand have beordret kvinden, mens han tvang hende til at sniffe kokain gennem en sammenrullet pengeseddel. Han havde presset hendes hovedet mod bordet og lukket hendes ene næsebor til.

Herefter skulle han ifølge anklageskriftet have voldtaget kvinden omkring ti gange i timerne mellem 3.15 om natten og 10 om formiddagen 14. maj, mens han adskillelige gange tildelte hende slag i ansigtet og på kroppen med både flad og knyttet hånd.

'Gør som jeg siger, ellers bliver det værst for dig selv', skulle han have sagt, hvorefter han truede med at brække hendes næse og brænde hende på den ene balde.

Groft ydmyget med spyt og urin

Manden skulle ifølge anklageskriftet have gjort alvor af udtalelsen 'der kommer ikke til at være nogen grænser, når jeg er færdig med dig', idet han ud over de voldelige angreb også ydmygede kvinden på flere måder.

Blandt andet tvang han kvinden ned på gulvet og tvang hende til at åbne munden, hvorefter han fem til seks gange skulle have urineret hende i munden og beordret hende til at sluge.

Forretningsmanden tvang angiveligt kvinden til at tage kokain. Foto: Martin Lehmann

Derudover skulle han have spyttet hende i ansigtet og trukket hende med ud på badeværelset, hvor han med den ene arm pressede om hendes hals, til hun mistede bevidstheden.

Manden skulle i alt have optaget ni videoer af kvinden i løbet af timerne, de uhyggelige overgreb fandt sted.

Retssagen begynder torsdag formiddag i Københavns Byret. Ekstra Bladet følger sagen.

