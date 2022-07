Forsker: 73 år gammel gåde løst

Han var iført jakkesæt og slips, på kraven af hans skjorte lå en halvt røget cigaret, og alle mærkerne i hans tøj var klippet af.

Manden, som har fået tilnavnet 'Somerton Man', blev fundet død 1. december 1948 på Somerton strand i Adelaide i det sydlige Australien.

Siden da er gåden, om hvem den nydeligt klædte herre var, vokset til at blive et af Australiens helt store kriminalmysterier.

Nu mener en forsker at have fundet frem til mandens identitet, skriver BBC.

Som at bestige Mount Everest

Ifølge forskeren Derek Abbott, der er professor ved Adelaide Universitet, er der tale om elektroingeniøren Carl Webb, som blev født i 1905 i en forstad til Melbourne.

Abbott har fundet frem til den mystiske mands identitet via DNA fra hans hår. Forskeren brugte mandens DNA til at skabe et udvidet familietræ med hjælp fra en retsmedicinsk ekspert.

Af 400 mulige navne formåede de to at indsnævre jagten yderlige til kun et enkelt navn: Carl Webb.

'Somerton Man' var nydeligt klædt, da han blev fundet i 1948, men man fandt intet, der kunne identificere ham. Politifoto

Efterfølgende opsporede de Webbs levende familiemedlemmer, og med deres DNA kunne de endeligt bekræfte deres teori.

- Det føles lidt som at bestige Mount Everest og have en blanding af begejstring over, at du er på toppen, men også træthed og udmattelse, udtaler Derek Abbott ifølge BBC.

Det australske politi har endnu ikke bekræftet opdagelsen, men de vil snart komme med en kommentar, lyder det.

Flere spørgsmål svæver i luften

Den mystiske mand blev begravet på en kirkegård i Adelaide i 1949, og på hans gravsten stod der: 'Her ligger den ukendte mand, der blev fundet på Somerton strand'.

Sidste år gravede australske myndigheder mandens skelet op for at kortlægge, hvem han var. Hvordan han mistede sit liv står endnu hen i det uvisse, men hvorfor han befandt sig i Adelaide, kan nu være besvaret.

Ifølge Derek Abbott var Carl Webb gift med Dorothy Robertson, og da de to gik fra hinanden, flyttede hun til det sydlige Australien. Webb kan altså være taget til Adelaide i et forsøg på opspore ekskonen.

