Forsker peger på mulig fejl i dom mod Ahmed Samsam

En international forsker peger på, at der kan være sket en fejl i en af præmisserne i dommen mod Ahmed Samsam.

Det skriver Berlingske.

Forskeren mener, at domstolen kan have forvekslet en kampgruppe med en anden i dommen.

I 2018 blev Samsam ved en spansk domstol idømt otte års fængsel for at have tilsluttet sig en terrororganisation.

Ahmed Samsam har fastholdt, at han på sine rejser til Syrien arbejdede for de danske efterretningstjenester.

I løbet af retssagen forklarede Samsam, at han ikke kæmpede for Islamisk Stat, men for den islamistiske oprørsgruppe Troens Brigade.

Det troede de spanske myndigheder ikke på, beskriver Berlingske.

Som begrundelse nævner myndighederne, at gruppen slet ikke fandtes, da Samsam første gang rejste ind i Syrien i 2012, skriver avisen.

I dommen står der ifølge Berlingske blandt andet:

Annonce:

- Det vides med sikkerhed, at denne gruppe specifikt blev dannet i juni 2014, hvor den opstår som væbnet arm til partiet Harakat al-Iraq al-Islamiyah (Islamisk Irak-bevægelsen), som i 2015 begynder at sende krigere til Syrien med det hovedformål at bekæmpe Isis og ikke al-Assads regime.

Men forskeren Aymenn al-Tamimi fra Castlereagh Associates og Swansea University, som er ekspert i den syriske borgerkrigs militser, mener, at den formulering er en fejl i den spanske dom.

Al-Tamimi siger til Berlingske, at Kataib al-Iman (Troens Brigade) forveksles med enten gruppen Kataib Jund al-Imam (Imamens Soldaters Brigade) eller Kataib al-Imam Ali (Imam Alis Brigade).

Ifølge avisen bruges beskrivelsen til at så tvivl om Samsams forklaring om hans bevæggrunde til at tage til Syrien.

Berlingske har henvendt sig til Guardia Civil - den ene af Spaniens to nationale politistyrker - som henviser til Spaniens indenrigsministerium, som afviser at give en kommentar.