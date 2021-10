Forskning viser etnisk skævhed i grundløse sigtelser

INFO:

Denne artikel er oprindeligt offentliggjort 2. oktober som citat af en artikel i Politiken, der byggede på et fagfællebedømt studie offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift European Journal of Criminology.

7. oktober meddelte forskerne, at de trækker deres oprindelige artikel tilbage, fordi undersøgelsen bag har vist sig at være fejlbehæftet. Der er derfor tvivl om studiets konklusioner.

Ritzau har ikke rettet i den oprindelige artikeltekst, men gør opmærksom på, at der 7. oktober klokken 21.20 er udsendt en artikel om tilbagetrækningen.

Etniske minoriteter bliver oftere sigtet, uden at det fører til straf, sammenlignet med etniske danskere.

Det skriver Politiken på baggrund af en undersøgelse, hvor forskerne bag har analyseret 1,7 millioner sigtelser siden 1998.

Når etniske danskere bliver sigtet for en forbrydelse, bliver de dømt i 92 procent af tilfældene, mens tallet er 79 procent for borgere med somalisk baggrund.

Generelt bliver borgere med rødder i Mellemøsten og Afrika oftere sigtet, uden at det fører til dom.

Undersøgelsen publiceres snart som en fagfællebedømt forskningsartikel i European Journal of Criminology.

Forskerne bag studiet har ikke en entydig forklaring på forskellen, men mener, at en del af forklaring er et øget fokus fra politiet på enkelte grupper.

- Det lader til, at der sker en form for etnisk profilering. Vi kan simpelthen ikke forklare det på andre måneder, end at der er et disproportionalt fokus på de her grupper, siger Mikkel Jarle Christensen, der er professor ved Juridisk Institut på Københavns Universitet, til avisen.

Christian Klement, der også har været med til at lave undersøgelsen, og som er studielektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet, mener, at den øgede politikontrol kan være med til at forklare, at de etniske minoriteter statistik set er mere kriminelle.

Han siger dog, at det ikke kan forklare den samlede overrepræsentation i kriminalitetsstatistikkerne, men at det kan være en del af forklaringen.

Rigspolitiet afviser over for Politiken, at dansk politi benytter sig af etnisk profilering.

- De indgreb, politiet laver, laver vi på baggrund af konkrete politifaglige vurderinger.

- Så kan der jo godt være nogle situationer, hvor køn eller etnicitet eller andre ting politifagligt kan være en god grund til, at man har mere fokus på en bestemt gruppe, så på den måde kan det naturligvis forekomme, men etnisk profilering eller lignende er ikke noget, vi bruger i dansk politi, siger Anders Frandsen, der er kommunikationsdirektør i Rigspolitiet.

Politisk leder for Frie Grønne Sikandar Siddique oplyser, at Frie Grønne indkalder justitsminister Nick Hækkerup (S) i samråd om undersøgelsens konklusioner.

Også hos SF vækker undersøgelsen bekymring.

- De (politiet, red.) skal selvfølgelig retsforfølge de kriminelle, men de skal også ramme de rigtige.

- Det kan give en lavere tillid til politiet og samfundet, hvis man er uskyldig og oplever sig uretfærdigt behandlet. Jeg vil derfor opfordre til, at politiet igangsætter et arbejde, som skal føre til, at man er mere præcise, når man sigter, skriver retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt i en mail til Ritzau.