Forsøg på overfaldsvoldtægt: - Jeg tænker 'klam skid'

Politiet har endnu ikke anholdt en gerningsmand til et forsøg på overfaldsvoldtægt på Richard Mortensens Vej på Amager omkring klokken 4.36 natten til lørdag.

Det oplyser central efterforskningsleder i Københavns Politi, Christian Henningsen, søndag eftermiddag.

Kvinde var stået af metroen på Vestamager Station og gik mod sit hjem. Men ved en port på Richard Mortensens Vej blev hun antastet af en mand.

- Han overfalder hende, men hun skriger op og gør fysisk modstand. Vi vurderer, at det gør, at han opgiver sit forehavende og flygter, har central efterforskningsleder Kenneth Hviid Simonsen tidligere sagt. Han kaldte samtidig overfaldsvoldtægter - hvor gerningsmanden og offeret ikke kender hinanden - ekstremt sjældne i Danmark.

Politiet var efterfølgende til stede med hundepatrulje, efterforskere og teknikere, og søndag formiddag, mens Ekstra Bladet var på stedet, var politiet ude og tjekke for videoovervågning omkring gerningsstedet. Blandt andet ved et nærliggende pizzeria.

- Det er et naturligt skridt i efterforskningen i den type sager, siger Christian Henningsen,

Det er et pænt kvarter med nybyggede etageejendomme, og hovedparten af de mennesker, der gik forbi, var familier med små børn.

Ingen af dem, vi talte med, havde hørt noget i forbindelse med voldtægtsforsøget, men flere unge kvinder gav udtryk for, at det var en utryg situation med en gerningsmand på fri fod.

Politiets teknikere undersøgte gerningsstedet. Foto: Kenneth Meyer

- Det var da godt, at hun slap væk. Stakkels pige, er 23-årige Helenes umiddelbare reaktion.

Hun beskriver kvarteret som en familiekvarter, og siger, at hun elsker at bo her. Men voldtægtsforsøget gør hende utryg.

- Jeg tror, at de fleste især unge piger aldrig er sådan vildt trygge, når det er mørkt. Og især når man hører sådan nogle historier, siger hun.

- Jeg går ud fra, at jeg kommer til at bede min kæreste om at gå med mig, når jeg skal ud med hunden - i hvert fald det næste stykke tid, siger Helene, der i forvejen tager sine forholdsregler.

- Hvis jeg er ude sent, og jeg ved, at der går nogen bag mig, så tager jeg mine nøgler mellem fingrene til beskyttelse, og jeg tror, at alle ved, hvad man kan gøre. Men om jeg ville gøre det i situationen, ved jeg ikke. Hvor er det sejt, at hun kom væk. Jeg tænker 'klam skid'. Og føj for helvede, siger hun.

Det var her ved denne port ind til en åben gård og ved siden af en parkeringskælder, at kvinden blev antastet. Foto: Kenneth Meyer

25-årige Elisabeth Sørensen har boet i kvarteret i fire år.

- Det er ret uhyggeligt, at det sker så tæt på, siger hun.

- Jeg synes generelt, at jeg altid har været ret obs, når jeg skal hjem. Jeg hører ikke for høj musik, fordi jeg gerne vil kunne høre, hvad der foregår. Men det er helt sikkert noget, jeg er ekstra opmærksom på, siger hun med henvisning til, at gerningsmanden er på fri fod.

Julia Sandu er fra Italien, men har boet her i næsten syv år.

- Jeg så politiet med hunde. Jeg synes, at det er skræmmende. Jeg hørte ikke noget. Ingen skrig eller noget, siger kvinden, der bor tæt på gerningsstedet.

Hun føler sig generelt tryg i området og siger, at det er et sted, hvor man hjælper hinanden.

- Jeg håber, at de fanger ham, siger hun.

Julie Sandu kalder det skræmmende, at der er en gerningsmand på fri fod. Foto: Kenneth Meyer

Københavns Politi har efterlyst vidner, der befandt sig ved metrostationen eller omkring gerningsstedet på gerningstidspunktet. Den centrale efterforskningsleder Christian Henningsen siger, at de har hørt fra vidner, men fortsat gerne vil høre fra folk, der har hørt eller set noget.