Forsøgt at sætte ild til vaccinationscenter

Sydøstjyllands Politi efterforsker en hændelse, hvor der er gjort skade på et vaccinationscenter

Natten til søndag er der blevet knust en rude i en bygning, der fungerer som vaccinationscenter på Fuglevangsvej i Horsens.

Ud over den knuste rude er der formentligt forsøgt at gøre yderligere skade på bygningen, eftersom der er spor efter et forsøg på ildpåsættelse.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet oplyser samtidig, at det er en hændelse, de tager meget alvorligt.

- Vi ser med alvor på hændelsen og efterforsker nu, hvad der ligger bag. Vaccinationscentre og deres personale har i denne tid en meget vigtig samfundsopgave, og det er ikke i orden at skabe bekymring hos hverken personalet, der arbejder der, eller hos borgere, der får udsat deres vigtige vaccination, siger politiinspektør Carit Andersen fra Sydøstjyllands Politi.

Det var medarbejderne, der opdagede den knuste rude og anmeldte det, da de mødte ind søndag morgen ved 9-tiden.

Politiet rykkede straks ud til bygningen, og der blev meget hurtigt igangsat en efterforskning med kriminalteknikere, hunde og en række andre efterforskningsskridt.

Politiet er desuden begyndt at patruljere i området for at skabe tryghed.