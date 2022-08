Forsøgte at brænde kro ned: Nu er han dømt

16. september 2019 kvart over tre om natten satte en 29-årig mand ild til Humlum Kro, der ligger nord for Struer.

Det har retten i Holstebro onsdag kendt ham skyldig i.

Udover at være dømt for sætte ild til kroen, er han også dømt for forsøg på forsikringsbedrageri.

Ved branden skete der skade på fast ejendom og løsøre for cirka otte millioner kroner, oplyser Midt- og Vestjyllands politi.

Den 29-årige mand er blevet idømt en fængselsstraf på to års ubetinget fængsel.

I 2019 fortalte vagthavende indsatsleder hos Nordvestjyllands brandvæsen, Jean Warming, til Dagbladet Struer, at der gik ild i selv hovedbygningen, hvilket spredte sig med røg til resten af kroen.

Læs også: LTF-blodbad: Rockere på dræbermission