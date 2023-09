Forsøgte at hugge hovedet af med machete: Lig gravet ned

To mænd er tiltalt for bestialsk drab, som endte med, at liget blev gravet ned i kolonihave. Forinden havde de ifølge tiltalen forsøgt at hugge hovedet af manden

Kvælning, forsøg på at hugge hovedet af, rulle liget ind i et tæppe og senere fragte det til en havekoloniforening for derefter at grave det ned, stampe jorden til, og så nyt græs på graven.

Sådan endte det for 43-årige Michael Bodilsen fra Kolding, fremgår det af et anklageskrift fra Sydøstjyllands Politi, Ekstra Bladet har fået aktindsigt i. Sagen skal om kort tid køre som nævningesag ved Retten i Kolding.

To mænd på henholdsvis 33 år og 41 år er tiltalt for det bestialske drab på Michael Bodilsen. Det fandt sted mellem 2. maj 2022 om aftenen og 4. maj 2022 om morgenen på to adresser i Kolding, og ifølge anklageskriftet er der tale om ikke alene manddrab, som typisk straffes med fængsel fra 12 år og opefter, men også for usømmelig omgang med lig.

Kvælning

Det er da heller ikke småting, de to mænd ifølge tiltalen har gjort med Michael Bodilsen, som de på en eller anden måde har haft en relation til forinden.

Ifølge anklageskriftet lokkede de 2. maj 2022 om aftenen den 43-årige til en lejlighed på en adresse i Kolding. Her udøvede de vold mod ham, og dræbte ham ved kvælning i form af omsnøring af halsen med en ledning.

Området, hvor liget af 43-årige Michael Bodilsen fra Kolding i maj 2022 blev fundet gravet ned, blev ifølge anklageskriftet sået til med nyt græs. Det nåede dog ikke at komme op, inden politiet fandt ham. Foto: Anders Brohus

Herefter forsøgte de at hugge hovedet af ham med flere slag mod halsen med en machete. Det lykkedes ikke, hvorefter de rullede liget ind i et tæppe, og senere anbragte ham i varerummet på en varevogn.

Begravet i jorden

Her lå han tilsyneladende i noget tid, for først 4. maj 2022 om morgenen fragtede de liget til Springbjerg Haveforening i Vonsild sydvest for Kolding.

Her gravede de - stadig ifølge anklageskriftet - et hul, lagde liget ned i hullet, og dækkede det til med jord. Jorden blev stampet med en jordloppe, hvorefter de såede nyt græs på graven, og forlod stedet.

Efterlyst af familien

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan beboerne i kolonihaveforeningen var chokerede over det uhyggelige fund af det nedgravede lig. Ingen havde dog bidt mærke i,at det har været ujævn jord som følge af nedgravningen på det sted, beboerne kalder for brandstien.

Området ligger fuldstændig mørkt hen om aftenen, og derfor har det været muligt for gerningsmændene at grave Michael Bodilsen ned, uden at det er blevet opdaget.

Han blev sidst set i Kolding 2. maj, men først 7. maj meldte hans familie ham savnet. Der gik dog yderligere ti dage, før han blev offentligt efterlyst med navn og billede, fordi politiet og hans familie gerne ville sikre sig, at han havde det godt.

Først 26. maj kunne Sydøstjyllands Politi afsløre, at de havde fundet et nedgravet lig ved Vonsild, som de formodede var Michael Bodilsen, hvilket senere viste sig at være tilfældet.

Tæsk dagen inden drabet

I anklageskriftet for de to mænd er også nævnt en voldsepisode 1. maj 2022 ved middagstid, og det er formentligt også den 43-årige mand, som har været udsat for tæsk.

Han lagde nemlig et forslået billede af sig selv på Facebook og skrev, at han var blevet overfaldet.

Michael Bodilsen, 43 år, fra Kolding, som i maj 2022 blev dræbt på bestialsk vis og senere gravet ned i en havekoloni ved Vonsild. Privatfoto

Fra anklagemyndigheden er der lagt op til fængselsstraf for den 33-årige tiltalte, mens der kan være tale om en anden straf for den 41-årige, som er varetægtsfængslet i surrogat, det vil sige på en lukket psykiatrisk afdeling.

Sagen begynder ved Retten i Kolding den 1. september og kører over ni retsdage. Dommen ventes 9. oktober.