Forsøgte at købe barn i supermarked

En 49-årig amerikansk kvinde er blevet sigtet for at forsøge at købe et barn ved kassen i et supermarked i staten Texas

Meget kan man købe i den amerikanske supermarkedskæde Walmart. Børn er dog ikke en af varerne i butikken.

Det måtte 49-årige Rebecca Taylor sande, efter hun forsøgt at købe et barn ved kassen i et Walmart-supermarked i byen Crockett, der ligger i staten Texas.

Det skriver det lokale amerikanske medie KSAT.

Ifølge mediet skulle Rebecca Taylor have henvendt sig til en kvinde, der stod ved kassen med sine to børn siddende i en indkøbsvogn.

Her fortalte den 49-årige Taylor, at hun gerne ville købe det ene barn for 250.000 amerikanske dollars.

Truede med at stjæle barn

Moderen takkede nej, men Taylor blev ved med at presse på. Hun forhøjede sit bud til 500.000 dollars, hvilket svarer til lidt over tre millioner danske kroner, inden hun begyndte at true med at stjæle barnet i butikken.

Det lykkedes heldigvis moderen at forlade butikken med begge sine børn.

Efterfølgende blev Rebecca Taylor anholdt og sigtet for at forsøge at købe et barn. Den 49-årige kvinde er nu blevet løsladt mod kaution, som lå på 50.000 dollars.