Forsøgte at lokke 10-årig ind i bil

De spurgte, om han ikke ville ind i bilen for at få varmen

To mænd forsøgte at lokke en 10-årig dreng ind i en bil onsdag aften i Græsted i Nordsjælland.

Det fremgår af døgnrapporten fra Nordsjællands Politi.

Den 10-årige havde gået på fortorvet på Larsensvej omkring klokken 17.15, da de to mænd holdt ind til siden i en mørkegrøn eller mørkeblå sedan personbil med gule forlygter.

Chokolade og hunde

Ifølge anmelderen spurgte den ene mand drengen, om han ville have noget chokolade. Det takkede drengen nej til.

Herefter spurgte den anden mand, om han ikke ville have varmen inde i bilen. Det fik drengen til at løbe sin vej.

Begge mænd bar hvide hunde i favnen, da de antastede drengen.

Nordsjællands Politi hører gerne fra de to mænd på telefon 114 for at få afklaret, hvorfor de henvendte sig til drengen.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 17.34.