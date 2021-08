Forsøgte at røve taxachauffør med en kniv

Politiet har anholdt og varetægtsfængslet to mænd for forsøg på røveri mod en taxachauffør.

Episoden fandt sted i Holbæk lørdag morgen, og de to blev anholdt kort efter.

- De forsøgte at røve en taxachauffør klokken 06.17 i morges. De havde en kniv på sig og forsøgte at få penge fra ham, oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Det lykkedes for politiet at finde de to mænd, efter vidner havde givet et godt signalement og taget et godt billede.

Om de kendte de to mænd i forvejen eller om de fandt dem på gaden vil han ikke oplyse, men han siger i stedet, at de 'blev fundet gennem godt efterforskningsarbejde.

Da chaufføren ikke ville give dem penge tog de i stedet benene på nakken og løb.

- Chaufføren har det godt efter omstændighederne, men har været skadestuebehandlet, siger vagtchefen.

De to anholdte er efterfølgende blevet varetægtsfængslet i fire uger.