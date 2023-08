Forsøgte at slette DNA-beviser med sodavand

Kan DNA-spor slettes med Mountain Dew?

Det forsøgte en drabsmistænkt amerikansk kvinde i hvert fald for nylig, skriver Fox News.

Brandfolk havde tidligere på dagen fundet en 79-årig mand, kvindens sambo, liggende død i en pøl af blod i deres fælles hjem i den amerikanske delstat Florida.

Men mindre end to timer skulle der gå, før den 35-årige kvinde ved navn Nichole Maks blev arresteret ved en fastfood-restaurant i nærheden.

Da politiet mødte Maks, havde hun bare fødder, det ene ben smurt ind i blod og en itureven t-shirt, hvilket hun tilsyneladende havde svært ved at forklare.

Ved konfrontationen smed hun desuden en hammer og en kniv fra sig.

Hældte Mountain Dew ud over sig selv

Da politiet udspurgte Maks om de våbnene, blev hun ifølge politiet ophidset og nægtede at udtale sig uden en advokat.

Lige indtil hun bad ordensmagten om en dåse af den populære amerikanske sodavand Diet Mountain Dew, hvilket de gav hende.

Men det var tilsyneladende ikke tørsten, der trykkede.

Kvinden fra Florida begyndte nemlig at hælde sodavanden ud over sin krop i et forsøg på at ødelægge bevismaterialet.

Trods sodavanden matchede blodet fra Maks tøj og henkastede kniv blodet fra offeret, og hun er derfor sigtet for mord og varetægtsfængslet uden kaution, indtil hun skal i retten.