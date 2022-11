Forsøgte at smugle 14.000 piller i bus

En 23-årig udenlandsk mand fremstilles mandag i grundlovsforhør sigtet for smugling af ulovlige stoffer, efter at politi og Toldstyrelsen søndag gjorde et opsigtsvækkende fund i hans kuffert.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i deres døgnrapport.

Manden ankom til Rødbyhavn fra Tyskland, og da den bus, han rejste med, blev tjekket af politiet og Toldstyrelsen, blev alle passagerer bedt om at udpege deres bagage.

Her stod en enkelt kuffert tilbage, og i den blev der fundet 14.000 piller af det smertestillende middel Tramadol.

Kufferten viste sig ifølge politiet at tilhøre den 23-årige mand, som blev anholdt, og som nu fremstilles i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling.

Tramadol er et smertestillende middel, der ifølge Netdoktor anvendes ved moderate til stærke smerter.

På hjemmesiden beskrives det, at midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed.