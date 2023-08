Forsøgte at stoppe spritkørsel: Så bankede han hende

Lad aldrig din berusede ven sætte sig bag rattet, lyder politiets opfordring igen og igen.

Det råd forsøgte en kvinde kort efter midnat natten til søndag at følge i forbindelse med biltræffet Daydreamers Meet 2023, der havde inviteret til byfest i Tølløse. Men det faldt ikke i god jord hos hendes mandlige bekendte.

Da hun forsøgte at forhindre den 24-årige mand i at køre beruset, slog han hende flere gange. Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i sin døgnrapport.

En ven kom kvinden til undsætning, og derefter opstod der også tumult mellem mændene, oplyser politiet.

Det lykkedes dog at få 24-årige mand væk fra pladsen ved Tølløsehallen, hvor amerikanerbiltræffet blev afholdt.

Kvinden derimod blev kørt på skadestuen til undersøgelse, hvor politiet optog en sag om vold, lyder det.

Flere sager

Men det var ikke den eneste gang, politiet måtte rykke ud til byfesten.

Klokken 01.45 var en mand med et jernbat endt i et slagsmål og havde virket truede. Politiet blev tilkaldt, og her fandt man en 22-årig lokal mand, der blev sigtet for overtrædelse af våbenloven. Battet konfiskerede politet.

Undervejs blandede en 18-årig mand fra Lille Skensved sig, der både kaldte politiet ukvemsord og var udadreagerende. Ham tog politiet med sig til afrusning i dententionen, hvor han også blev sigtet for fornærmelig tiltale mod betjentene.

Kort tid senere - klokken 01.57 - blev en 35-årig mand fra Espergærde anholdt, fordi han forsøgte at komme i slåskamp med flere personer. Først forsøgte politiet at bortvise ham fra stedet, men da han i stedet blev truende og voldsom, røg også han til afrusning.

Klokken 02.38 var den så gal igen, da en 16-årig skabte uro og var stærkt spirituspåvirket. Også han lagde op til ballade over for politiet, og han nægtede at forlade stedet. Politiet skriver, at hans far var til stede, men han var ikke ædru nok til at tage sig af situationen. Den 16-årige fik sig dermed også en tur i detentionen, indtil han var ædru igen.