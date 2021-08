Forsvandt for 29 år siden: Nu er en mand anholdt

Siden 14. juni 1992 har ingen set den dengang 22-årige Helena Andersson. Den aften forsvandt hun efter at have været på Stadshotellet i Mariestad i det centrale Sverige, og hun er ikke blevet set siden.

Det eneste spor efter hende var hendes sandaler og ringe, der blev fundet i nærheden af forældrenes hjem dagen efter hendes forsvinden.

Politiet har siden forgæves forsøgt at opklare hendes forsvinden, men mandag kom der et muligt gennembrud i sagen. En mand er nemlig blevet anholdt, mistænkt for at have dræbt den 22-årige kvinde.

Det skriver Expressen.

I Sverige skelner man mellem forskellige grader af mistanke, der er rettet mod en person, og mistanken mod den nu anholdte mand er i den laveste kategori. Alligevel mener politiet altså, at der er beviser, der peger i retning af, at manden kan stå bag det, politiet betragter som et drab - selvom liget aldrig er blevet fundet.

Afgørende at finde lig

Den anholdte mand var i 30'erne, da Helena Andersson forsvandt. Ifølge Expressen var politiet mandag aften til stede på mandens bopæl for at foretage en ransagning.

Ifølge P4 Skaraborg skal den anholdte mand have befundet sig i en bil nærheden af det sted, Helena forsvandt. Han skal tidligere have været nævnt i efterforskningen, men han har ikke tidligere været mistænkt for at have begået drabet.

Politiet vil endnu ikke oplyse, hvad der mere konkret har ført til, at man nu har mistanke om, at manden har begået drabet på den 22-årige kvinde.

De understreger, at det er af vital betydning for sagen, at man finder jordiske rester af Helena Andersson.

- Har man intet lig, så ved man i princippet ikke, om hun er afgået ved døden, selvom det er et indlysende ræsonnement. Har man intet lig kan man ikke retsforfølge nogen gerningsmænd, siger Anders Eriksson, der står i spidsen for uopklarede sager i Göteborg, til Expressen.

Han afviser dog at kommentere, om det er fund af jordiske rester, der har ført til den aktuelle anholdelse.

Dansk mand blev anholdt

Helena Anderssons forsvinden har ført til en langvarig efterforskning, der undervejs blandt andet har ført til, at en dansk mand blev anholdt og mistænkt for at have begået drabet.

Ekstra Bladets forside i forbindelse med anholdelsen af den danske mand.

Han blev dog siden løsladt og politiet betragter ham ikke længere som mistænkt. Han blev blandt andet mistænkt, fordi et vidne påstod at have set Helena stige ind i en bil sammen med en mand, der matchede med hans beskrivelse. Det viste sig dog, at vidnet ikke havde talt sandt.

Den nye anholdelse i sagen sker blandt andet på baggrund af, at afdelingen for uopklarede sager i Göteborg sidste efterår begyndte at se på sagen igen med friske øjne.