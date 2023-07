Forsvandt som teenager: Fundet efter otte år

17-årige Rudy Farias forsvandt under en gåtur i Houston, Texas i marts 2015. Lørdag blev han fundet i live

Rudy Farias blev sidst set 6. marts 2015, da han var ude for at lufte familiens to hunde. Hundene vendte hjem efter en rum tid, men det gjorde den dengang 17-årige teenager ikke.

I otte år har ingen set eller hørt fra Rudy Farias, men lørdag kom der opsigtsvækkende nyt i sagen, da Texas Centre for the Missing meddelte, at den nu 25-årige mand var blevet fundet bevidstløs, men i live, foran en kirke.

Det skriver flere internationale medier, herunder New York Post og NBC News.

Indlagt på sygehuset

På tidspunktet for sin forsvinden led den 17-årige dreng af depresseion, PTSD og angst, efter han få år forinden havde mistet sin bror i en ulykke. Man mistænkte ikke i første omgang, at der lå en kriminel handling bag hans forsvinden.

Efter lørdagens fund er der mange ubesvarede spørgsmål angående den nu 25-årige mands forsvinden, og det er fortsat sparsomt med informationer om hans tilstand.

Ifølge flere medier er den unge mand nu indlagt på sygehuset, hvor han skal komme sig. New York Post skriver, at han blev fundet med flere blå mærker og skrammer på kroppen.

Mysteriet om tante Dolly: Liget i kufferten