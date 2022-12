Forsvarer: Han handlede i selvforsvar

RETTEN I HILLERØD: En af de to teenagere, som er tiltalt for vold med døden til følge mod 52-årige Kim Hansen på gaden i Frederikssund en tidlig lørdag morgen, sagde straks til politiet, at han havde filmet det hele på sin telefon, og at det 'var manden som selv var ude om det'.

Det fremhævede advokat Tenna Dabelsteen, da hun holdt sin procedure i sagen tirsdag eftermiddag.

Hendes klient kan kun erkende mild vold, og at det skete i nødværge, da den 52-årige Kim Hansen døde efter vold den 5. marts i Frederikssund.

Hun mener, at hendes klient bør frifindes.

Tenna Dabelsteen fremhævede Kim Hansen som konfronterende, efter han havde tilbragt en lang nat i byen, hvor han også var påvirket. Han havde en promille på 1,43, har det fremgået under retssagen. Advokaten fremdrog Kim Hansens alarmopkald til politiet, fordi han så de to unge gå og rode ved Lidl, og at man hørte ham sige: 'I er nasserøve. I nasser på samfundet'.

- Det er min opfattelse, at Kim ikke ved, at han da er kommet igennem til politiet. Han er så optaget af at stå og sige noget til drengene, sagde advokaten.

Hun sagde, at hendes klient i forløbet tydeligt havde en opfattelse af, at der var tale om selvforsvar. At Kim Hansen slog en af dem, og der blev slået tilbage, og at der blev sparket, da Kim Hansen faldt og var på vej op igen. Hun sagde, at hendes klient reagerede i nødværge i skræk og ophidselse over, at bedstevennen var blevet slået.

Advokaten understregede, at den ene af de to unge ringede hjem til sin mor og sagde, at de var blevet overfaldet, og at hun skulle komme og hente dem.

Og hun sagde om sin klient, der havde filmet Kim Hansen på gaden med sin mobiltelefon:

- De optagelser er jo ikke noget, politiet opdager af sig selv. Det er fordi min klient siger det til dem. Han var af den overbevisning, at han også havde filmet, da Kim Hansen slog vennen, sagde hun.

Hun medgav, at der ikke er en sådan optagelse, men sagde om sin klient:

- Han har udvist ærlighed fra starten. Ud fra drengenes perspektiv handlede de i selvforsvar. Vi skal tage udgangspunkt i den situation, som var der, og ikke senere, hvor vi ved, at Kim Hansen døde.

Tenna Dabelsteens 18-årige klient nægter at have trampet Kim Hansen i hovedet.

Forsvarsadvokaten kom ikke ind på, hvad retten i hendes optik kan dømme, hvis retten finder ham skyldig i tiltalen om vold med døden til følge.

Hun fastholdt alene, at han bør frifindes.

Da de to tiltalte i retten blev spurgt, om de ville sige noget til sidst, sagde de begge nej tak.

Der falder dom i sagen onsdag klokken 10.

