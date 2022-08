Forsvarer: Hun har appelleret til hans beskyttertrang

RETTEN I AALBORG: - Man skal ikke have rabat for hævn, konstaterede anklager Mette Bendix under sin procedure for straffen mod det tidligere kærestepar, som onsdag er kendt skyldige i et brutalt drab med karakter af mishandling og røveri mod en 45-årig mand, som kvinden har betegnet som sin tidligere sugardaddy.

Det skete 30. april sidste år i en lejlighed i Aalborg.

Det tidligere par har i retten fortalt, at offeret ifølge kvinden udsatte hende for et seksuelt overgreb tilbage i 2018 og havde filmet det. Derfor havde han en klemme på hende. Det er dog ikke noget, der er verificeret eller meldt til politiet.

- Men det kan bare ikke trække i formildende retning. For så billiger vi en retstilstand, hvor det er okay at gå ud og begå hævn, sagde anklageren.

Udgangspunktet for drab er 12 års fængsel, men anklageren påstod, at de to tiltalte skal idømmes en straf på ikke under 16 års fængsel.

- Prøv at forestille jer den rædsel og frygt, der har været hos ham, mens han har været inde i det soveværelse, sagde anklageren om offeret, der blev udsat for 'et timelangt forløb af vold og brutalitet'.

Da politiet kom ind i lejligheden, var der blod adskillige steder i lejligheden på Ørstedsvej i Aalborg. Foto: René Schütze

Forsvareren for den 36-årige slog til gengæld på, at der har været en symbiose mellem parret, hvor hans klient har været i et afhængighedsforhold med den unge kæreste. Læs mere om parret her.

Han mente, at kvinden har 'bearbejdet' hans klient med oplysningerne om overgrebet og 'appelleret til hans beskyttertrang'.

- Min klient har ikke fortjent en lige så hård straf som (kvinden, red.), sagde han og mente, at udgangspunktet på 12 års fængsel ikke skulle fraviges for hans klient, fordi drabet ikke var planlagt, men udviklede sig i en voldsspiral.

Forsvareren for den 23-årige kvinde sagde, at han ikke havde nogen holdning til, hvilken straf nævningetinget gav den 36-årige.

- Men jeg er uenig i, at min klients rolle tales op. Jeg kan ikke se, at (kvindens, red.) andel er værre. Min klient har ikke bedt (den 36-årige, red.) om at lokke (offeret, red.) op i lejligheden. Min klient har ikke opfordret (den 36-årige, red.) til at begå vold mod (offeret, red.).

Han bad retten skele til sin klients unge alder, og at drabet er sket i oprørt sindstilstand. Han mente ikke, at dommen skulle overstige 12 års fængsel.

Anklageren slog i sin strafprocedure på brutalitet af mishandlingen, hvor offeret blev gennembanket af et jernrør, stukket og snittet med kniv på en måde, der havde karakter af mishandling, og injiceret med WC-rens og brintoverilte, der 'fik ham til at tale i vildelse' og begynde at tale om den flæskesteg, han skulle hjem og have ved sin mor samme dag.

Hun pegede på, at det var skærpende, at drabet er begået af to i forening, drabets hensynsløshed samt offeret værgeløse tilstand.

Det er ikke slået fast, hvem af de tiltalte, der kvalte offeret med et bælte som afslutning på mishandlingen, men ifølge rettens kendelse er de begge kendt skyldige i at tage del i kvælningen.

- Begge to har haft så aktiv en rolle, at der skal ikke gøres forskel. De skal begge straffes lige hårdt, fastslog anklageren.

Dommen ventes senere i dag.

