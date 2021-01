For abonnenter

- Hvad er det, du lyver om?

- Hvad var det, Ali havde gjort? Det var endnu en løgn.

- Hvad er det, du tænkte på, han har gjort, som du lyver om?

Forsvarsadvokat Mads Kramme gik tirsdag hårdt til et vidne i sagen om drabet på en 18-årig mand, som døde på en parkeringsplads i Gentofte i april under et masseslagsmål.