Forsvarer i dukkesag: - Han har det stramt

Fredag udløber varetægtsfængslingen for trio sigtet for at have hængt en dukke af Mette Frederiksen op i forbindelse med demonstration

Det blev en klatretur med store konsekvenser, da en 32-årig stilladsarbejder kravlede op i en lygtepæl og hængte en dukke med statsministerens ansigt op med en strop i forbindelse med en corona-demonstration 23. januar i år.

Han sidder varetægtsfængslet på næsten sjette uge sammen med to medsigtede.

Den 32-årige har valgt at skifte advokat til Ulrik Sjølin, der fortæller, at hans klient er meget påvirket af varetægten. Han er ikke tidligere straffet.

- Han har det stramt. Det er lidt en omvendt Jeppe på Bjerget, hvor min klient går ud i et frit land for at ytre sig ved en demonstration, men ender med at vågne op forkommen i en fængselscelle.

- Han kan om nogen spørge sig selv: 'drømmer jeg eller er jeg vågen? For det var bestemt ikke det, han havde forestillet sig ville ske ved at deltage i en lovlig anmeldt demonstration, siger han.

Det var første gang, at den 32-årige var til corona-demonstration.

- Min opfattelse er egentlig, at det ikke er noget, han har specielt stærke følelser for. Derimod tror jeg bare, at han i lighed med så mange andre er træt af corona og synes, at det er for galt med alle de restriktioner, og at magthaverne må stille op til kritiske interviews med pressen, når nu det foregår på den måde, som tilfældet har været, siger Ulrik Sjølin.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Billeder som dette er faldet mange for brystet. De tre varetægtsfængslede har erkendt, at de bragte Mette Frederiksen-dukken til Forum, hvor en af dem kravlede op og monterede den i en lygtepæl. Alle nægter at have antændt den. Foto: Kenneth Meyer

Advokaten kan godt se, at ytringen for nogen kan fremstå udansk.

- Men vi er et land med ytringsfrihed, og hvis vi straffer det her, så mener jeg, at det risikerer at blive kilde til selvcensur. Det har jeg svært ved at se, at vi kan rumme som land, siger han.

Sådan hængte jeg 'Mette F.' op

Den 32-årige bor alene i en lejlighed med sine to katte.

Fredag udløber varetægtsfængslingen, efter en dommer sidst forlængede deres varetægtsfængsling med to uger i stedet for de fire, som anklageren bad om.

Her vil Ulrik Sjølin kæmpe for at få sin klient løsladt.

Ulrik Sjølin sammenligner med sagen, hvor daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) blev overfaldet med rød maling på Christiansborg. Her afgjorde Højesteret, at seks ugers varetægtsfængsling var tilstrækkeligt. Foto: Anthon Unger