Forsvarer i kæmpe svindelsag - vi spilder tiden

Den hidtil største sag om hvidvask og svindel med moms og skat er igen blevet forsinket i Københavns Byret.

Sagen om 'Operation Greed' blev indledt i december 2018. Oprindeligt var der planlagt 77 retsmøder, men undervejs har det vist sig, at ikke engang det dobbelte antal er tilstrækkeligt.

Flere gange er sagen svulmet op. Senest er der - på grund af aflyste retsmøder som følge af corona og sygdom blandt de tiltalte - blevet planlagt retsmøder frem til februar 2022, oplyser byretten.

Lige fra begyndelsen har sagen været usædvanlig. Både når det gælder antallet af tiltalte og den påståede kriminalitets omfang.

I alt 17 mænd og tre selskaber er sat under tiltale. De har ifølge anklagemyndighedens påstand deltaget i en stor kriminel servicevirksomhed, som fremstillede falske fakturaer til firmaer, der havde arbejdet sort.

I alt blev der i den forbindelse hvidvasket 530 millioner kroner, ligesom statskassen blev unddraget næsten 300 millioner, hævdes det.

Processen koster, og indtil nu er der udbetalt 34,6 millioner kroner i acontosalærer til forsvarere, oplyser byretten til Ritzau. Beløbet er uden moms.

Tallet dækker salærer til både nuværende og udtrådte advokater under hele sagens forløb - og faktisk helt tilbage fra oktober 2017, da de nu tiltalte blev anholdt og derefter varetægtsfængslet.

En af forsvarerne er advokat Anders Németh. Han siger:

- Den store udgift til forsvarerne og den lange forsinkelse er begge dele en matematisk konsekvens af, at der foregår alt for meget i sagen, der efter min bedste vurdering er ren spild af tid.

En af anklagerne i sagen, Maria Cingari, ønsker ikke at kommentere Anders Némeths vurdering.

Men hun udtaler, at det er 'en meget stor og kompliceret sag, hvilket gør det særdeles svært på forhånd at sige, hvor mange dage der skal berammes'.

Allerede under de første retsmøder klagede forsvarerne over, at byretten tog fat på en sag, som politiet ikke var færdig med at efterforske. Flere tiltalte nægtede derfor i starten at udtale sig.

Flere gange har nogle forsvarere luftet kritik og frustration over manglende planlægning og styring.

- Jeg havde ikke forudset, at det her risikerer at vare ved i evigheder, sagde advokat Peter Secher i et retsmøde i februar 2019.

Han arbejder ikke længere med sagen. En anden advokat overtog hans klient.