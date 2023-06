Forsvarer i Mia-sagen: Der mangler beviser

Mette Grith Stage, forsvarer for 38-årig mand, som er tiltalt for voldtægt, drab og usømmelig omgang med lig, mener, anklageren helt bevidst har tegnet et billede af hendes klient som et monster

RETTEN I AALBORG (Ekstra Bladet): Hvor er beviserne?

Det tema vendte Mette Grith Stage, forsvarer for den 38-årige nordjyske elektriker, som er tiltalt for voldtægt, drab og partering mod Mia Skadhauge Stevn, igen og igen tilbage til i sin skyldprocedure i nævningesagen ved Retten i Aalborg.

Forsvareren mener, at specialanklager Mette Bendix i sin skyldprocedure og i øvrigt helt generelt hele vejen gennem sagen bevidst har forsøgt at fremstille den 38-årige tiltalte som et monster.

Blandt andet ved at føre en række karaktervidner i form af blandt andre den tiltaltes ekskærester. Og ved i sin fremstilling af det af anklagemyndigheden formodede hændelsesforløb har antaget flere ting, som der undervejs i sagen ikke er ført bevis for.

Annonce:

- Min påstand er, at de her karaktervidner er ren og skær udenoms-flimmer. Det er udenoms-flimmer, som I skal sortere fra, sagde Mette Grith Stage direkte henvendt til nævningene.

Forsvarer: Irrelevante vidner

- Det er min opfattelse, at anklageren lige siden vi startede på dag ét i den har sag har fulgt en meget bevidst strategi om at fremstille min klient som et monster. Det har hun gjort ved at føre de her fuldstændig irrelevante vidner, som er irrelevante for sagens afgørelse, sagde forsvareren og tilføjede:

- Det er en dreven anklager, vi har med at gøre, og hvis hun havde en stærk sag, så havde hun ikke haft brug for at føre de her vidner, lød det fra Mette Grith Stage med henvisning til sin modpart i retssalen.

Den nordjyske elektriker er ifølge hans forsvarer helt bevidst blevet fremstillet som et monster af anklageren. Der falder skyldkendelse i sagen onsdag og dom torsdag. Privatfoto

Forsvareren konstaterede flere gange, at der ikke findes et eneste objektivt bevis på, at Mia har været udsat for en seksuel krænkelse. Hverken i tiltaltes bil eller ude i et øde skovområde i Hammer Bakker, hvor flere af Mias ejendele – hendes nøgler, hendes hårbånd og ikke mindst to brystplastre – senere blev fundet.

Annonce:

- Der er ikke et eneste bevis for, hvad der er sket. Udover hvad min klient har forklaret. Hvis ikke min klient selv havde forklaret, at han havde fået et såkaldt ’handjob’ i bilen – ja så havde der jo slet ikke været noget, der indikerede en seksuel handling mellem dem. Så hvorfor i alverden skulle han så sige det, lød det retorisk fra Mette Grith Stage.

Tiltalt: Mia døde ved et uheld

Hun kredsede også en del om det helt centrale i sagen: Nemlig om hvordan Mia Skadhauge Stevn døde den februardag i fjor, efter tiltalte havde tilbudt hende et lift inde i Aalborg by.

- Hvis man mener, at min klient har forvoldt Mias død, så kan man højest dømme for vold med døden til følge. Der er ikke bevist noget forsæt til drab. Og vi har ikke en dødsårsag, sagde hun.

Den 38-årige nordjyske elektriker har selv forklaret, at Mia afgik ved døden ved et uheld. Det skete, forklarede han, fordi remmen fra hendes taske greb fat i noget i skoven, og hendes nakke af samme grund fik et unaturligt og voldsomt vrid bagud.

Annonce:

Mette Grith Stage fastholdt i sin skyldprocedure, at hendes klient alene skal kendes skyldig og dømmes for det, han selv har erkendt; nemlig at han – efter Mias død – parterede hendes lig og gravede hendes jordiske rester ned et øde sted i Dronninglund Storskov ti minutters kørsel fra sit hjem i Flauenskjold.

Påstand om fængsel på livstid

Og vedrørende tiltalen om voldtægt:

- Hvis man er af den opfattelse, at der ikke skal ske frifindelse for det hele, så kan der alene dømmes for forsøg. Når anklageren ikke kan bevise, at der har fundet en seksuel handling sted, så kan der alene dømmes for forsøg, sagde hun.

Der er skyldkendelse onsdag og dom med strafsanktion torsdag.

Specialanklager Mette Bendix har nedlagt påstand om fængsel på livstid, hvis den 38-årige tiltalte kendes skyldig efter anklageskriftet.