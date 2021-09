Forsvarer i voldtægtssag: Strid om filmprojekt

En filmmand sigtes for vold og voldtægter mod en kendt kvinde, der medvirkede i et filmprojekt. Men politianmeldelsen er kvindens forsøg på at stoppe filmen. Det mener filmmandens advokat, Kåre Pihlmann

En kendt kvinde ventede i mere end to år med at anmelde en serie voldtægter, overgreb og vold, som en filmmand i 40'erne skal have udsat hende for i forbindelse med filmoptagelser i københavnsområdet og på Tenerife.

Filmmandens forsvarer, advokat Kåre Pihlmann, krævede åbne døre i Københavns dommervagt, hvor filmmanden torsdag eftermiddag blev fremstillet med begæring om varetægtsfængsling, sigtet for voldtægter, vold, andre seksuelle overgreb og blufærdighedskrænkelse.

Advokaten mener nemlig, at hele sagen bunder i en strid om et filmprojekt, som kvinden ville stoppe.

Advokat: Vil stoppe filmen

Advokat Kåre Pihlmann henviste til den massive offentlige interesse om sagen og væsentlige hensyn til ytringsfriheden: 'Anmelderen ønsker reelt at hindre udbredelsen af programmet, som hun ikke ønsker offentliggjort,' sagde advokaten.

Dommer Grethe Jørgensen lukkede dog dørene på anklager Christa Ledertougs anmodning, fordi efterforskningen er i et tidligt stadie. Både filmmanden og anmelderen er også omfattet af et navneforbud.

Filmmanden blev anholdt klokken 7.31 torsdag morgen. Han kom ind i dommervagten iført håndjern, sort læderjakke, sorte cowboybukser og sort T-shirt. Han nægter alle sigtelser.

Søster: Han er uskyldig

Filmmandens søster, der var til stede i dommervagten, er overbevist om hans uskyld. Hun mente også, at offentligheden var tjent med åbne døre i retten:

'Jeg synes, at offentligheden skal have indsigt i, hvad der er baggrunden for sagen. Navneforbud og dørlukning gør, at offentligheden kun får kendskab til, hvad hun har anmeldt. Jeg er sikker på, at han er uskyldig. Jeg er slet ikke i tvivl,' siger søsteren.

Anmelderen i sagen siger gennem sin personlige assistent, at hun for nuværende ikke har nogen kommentarer til sagen.

Anklager Christa Ledertoug sigtede filmmanden for at have begået 'adskillige' voldtægter mod kvinden i perioden 17. august 2018 til 15. juli 2019, hvor hun blev revet i håret og gjorde modstand ved at sige 'nej' og 'lad være'. Voldtægterne, der også skete ved 'andet seksuelt forhold end samleje', fandt sted i hovedstadsområdet og på Tenerife.

Fra juli 2018 til juli 2019 skal filmmanden også have udsat kvinden for vold, blandt andet med slag med knyttede næver og et kamera i hovedet. Han rev hende i håret og spyttede på hende. Kvinden pådrog sig blå mærker ved volden, lyder sigtelsen.

Filmmanden og kvinden arbejdede sammen på projektet, som blev lagt ned, fordi kvinden, instruktøren og produceren blev uenige. Senere blev projektet taget op igen for at blive gjort færdig uden kvindens medvirken.

Politiet ransagede i morges flere adresser. Det skete i jagten på angivelige filmoptagelser af de påståede voldtægter.

Grundlovsforhøret er endnu ikke slut. Det startede klokken 15.